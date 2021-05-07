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Криклій назвав дату запуску аеропорту "Ужгород"

Новость на русском → П'ятниця 07 травня 2021 10:57
Криклій назвав дату запуску аеропорту "Ужгород" Фото: аеропорт "Ужгород" відновить роботу влітку (wikimedia.by/VargaA)
Автор: РБК-Україна

Відновлення роботи аеропорту "Ужгород" планується найближчим часом. Очікують, що його запустять в червні.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в Facebook.

Він розказав, що з наступного року почнеться будівництво аеропорту "Закарпаття", щоб літаки могли здійснювати посадку без заходу на територію сусідніх держав.

"Також з червня очікуємо відновлення польотів з аеропорту "Ужгород", - написав Криклій.

Як відомо, злітна смуга аеропорту закінчується на кордоні зі Словаччиною. Щоб зайти на посадку, літакам доводиться перетинати повітряний простір Словаччини.

Для запуску роботи аеропорту необхідна міжурядова угода між Україною та Словаччиною, яка має визначити умови використання визначеної частини повітряного простору Словаччини.

Раніше повідомлялося, що аеропорт "Ужгород" відновлює регулярні пасажирські авіаперевезення. Перші рейси запустять вже з 1 червня в Київ. Однак дати здійснення міжнародних рейсів наразі невідомі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна зацікавлена у якомога швидшому відновленні повноцінної роботи Міжнародного аеропорту "Ужгород". Для цього Словачиина повинна завершити внутрішньодержавні процедури.

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