Аеропорт "Ужгород" відновлює роботу: названа дата

За його словами, польоти здійснюватиме авіакомпанія WindRose за маршрутами "Київ - Ужгород" та "Ужгород - Київ" тричі на тиждень. У разі наявності відповідного попиту, обіцяють, що регулярність рейсів буде збільшена.

"Запуск аеропорту "Ужгород" - це не просто польоти у столицю і назад. Це створення відповідного центру підготовки пілотів та персоналу, які в майбутньому стануть частиною більш грандіозного проекту – експлуатації нового аеропорту, який буде побудований на Закарпатті", - додав Петров.