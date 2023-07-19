Пять стран ЕС хотят продлить ограничения на импорт украинского зерна

Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния обратятся к Евросоюзу с просьбой о продлении ограничений на импорт украинского продовольствия до конца 2023 года.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в комментарии Reuters заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

По его словам, министры сельского хозяйства пяти стран договорились обратиться с просьбой к Евросоюзу о продлении запрета на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины после 15 сентября.

Надь добавил, что страны обсудят вариант, при котором будет возможность индивидуально расширять список запрещенных для импорта товаров.

"Очевидно, что Украина, учитывая ее размеры и все, что она производит и экспортирует в Европу, нагружает рынок. Такая же ситуация сложилась с куриным мясом, яйцами, медом", - рассказал министр.

Что предшествовало

Напомним, еще в начале мая Еврокомиссия приняла решение запретить импорт украинской пшеницы в Болгарию, Венгрию, Словакию, Польшу и Румынию. Это было связано с соответствующими требованиями вышеперечисленных стран, поскольку импорт сильно повлиял на цены на внутренних рынках.

Ограничения должны были действовать до 5 июня, но их продлили до 15 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой еще в июне заявлял, что Еврокомиссия пообещала больше не продлевать ограничения.

Стоит заметить, что такое решение о призыве продлить ограничения со стороны пяти стран происходит на фоне выходе России из "зерновой сделки".