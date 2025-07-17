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Слышим об определенных случаях: Шмигаль высказался о "бусификации" в Украине

Украина, Четверг 17 июля 2025 16:45
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Слышим об определенных случаях: Шмигаль высказался о "бусификации" в Украине Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль (Кабинет министров Украины)
Автор: Антон Корж

Новоназначенный министр обороны Денис Шмыгаль во время выступления перед Верховной Радой прокомментировал случаи так называемой "бусификации" - силовой мобилизации в Украине. Он признал, что такие случаи существуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Шмыгаля перед голосованием за его назначение на должность руководителя Минобороны.

"Качественное управление в армии, доверие к командирам, руководящему составу наших Вооруженных сил, - это, конечно, в первую очередь приоритет и основа того, что люди не будут бояться идти в Вооруженные силы и не будет потребности в силовом варианте мобилизации, о котором мы порой слышим", - сказал Шмыгаль.

По словам экс-премьер-министра, известно об "определенных случаях" силовой мобилизации. Но в целом, по его мнению, мобилизация происходит по плану, а в Вооруженные силы Украины сейчас приходит очень много людей.

"Задача Министерства обороны - сделать все, чтобы эти люди были обеспечены, чтобы система в Вооруженных силах была сориентирована на украинского воина", - добавил он.

Напомним, что 17 июля Верховная рада назначила экс-премьера Шмыгаля министром обороны Украины. Его кандидатуру на эту должность предложил президент Владимир Зеленский. За назначение проголосовало 267 народных депутатов. Это второй случай в истории Украины, когда премьер-министр переходит на должность министра обороны.

Случаи силовой мобилизации в Украине не редкость. Так, недавно Государственное бюро расследований начало расследование инцидента, связанного с возможным избиением военнообязанного работниками ТЦК в Николаеве.

До этого в ГБР также заявили, что проверяют инцидент в Чернигове, который произошел во время мероприятий по оповещению. Во время проверки документов, двое мужчин якобы находились в состоянии алкогольного опьянения, начали агрессивно сопротивляться и пытались спровоцировать драку с работниками ТЦК.

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