Слышим об определенных случаях: Шмигаль высказался о "бусификации" в Украине

Новоназначенный министр обороны Денис Шмыгаль во время выступления перед Верховной Радой прокомментировал случаи так называемой "бусификации" - силовой мобилизации в Украине. Он признал, что такие случаи существуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Шмыгаля перед голосованием за его назначение на должность руководителя Минобороны.

"Качественное управление в армии, доверие к командирам, руководящему составу наших Вооруженных сил, - это, конечно, в первую очередь приоритет и основа того, что люди не будут бояться идти в Вооруженные силы и не будет потребности в силовом варианте мобилизации, о котором мы порой слышим", - сказал Шмыгаль.

По словам экс-премьер-министра, известно об "определенных случаях" силовой мобилизации. Но в целом, по его мнению, мобилизация происходит по плану, а в Вооруженные силы Украины сейчас приходит очень много людей.

"Задача Министерства обороны - сделать все, чтобы эти люди были обеспечены, чтобы система в Вооруженных силах была сориентирована на украинского воина", - добавил он.