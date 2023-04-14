Шмыгаль призвал Еврокомиссию обеспечить бесперебойную работу зерновых "Путей солидарности"

"В целях гарантии мировой продовольственной безопасности призвал Европейскую комиссию обеспечить бесперебойную работу "Путей солидарности", - говорится в заявлении.

Шмыгаль отметил, что вместе с Европейской комиссией, Польшей, Румынией, Словакией, Венгрией и Болгарией следует выработать план действий по обеспечению бесперебойной работы логистических маршрутов и рынков зерна в Европе.

"Пути солидарности"

Это важные коридоры для украинского сельскохозяйственного экспорта, а также экспорта и импорта других товаров. Европейская комиссия и граничащие с Украиной государства-члены ЕС организовали 12 мая 2022 года "Пути солидарности" между Украиной и ЕС.