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Шмыгаль посетит Канаду для обсуждений поставок бронетехники и боеприпасов

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Киев, Пятница 07 апреля 2023 17:38
Шмыгаль посетит Канаду для обсуждений поставок бронетехники и боеприпасов Фото: Денис Шмыгаль, премьер Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль планирует посетить Канаду с рабочим визитом. Он хочет обсудить поставки нашей стране бронетехники и боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правительства в интервью The Globe and Mail.

Премьер хочет приехать в Канаду уже в ближайшие недели, но точная дата визита пока не разглашается из соображений безопасности.

По словам Шмыгаля, он не обеспокоен отсутствием в бюджете Канады на 2023 год средств для дополнительной военной помощи Украине и рассчитывает на новые поставки.

"Сейчас нам нужна тяжелая бронетехника. И нам нужно больше артиллерийских снарядов: боеприпасов для гаубиц и боеприпасов для танков. Это чрезвычайно важно для организации нашего контрнаступления", - уточнил премьер-министр.

Также Шмыгаль добавил, что хотел бы от правительства Канады, чтобы оно предоставило страхование от военных рисков канадским компаниям, которые инвестируют в Украину.

Глава правительства рассказал, что визит будет включать подписание соглашений о сотрудничестве с канадской компанией в ядерной отрасли, но не раскрыл деталей.

Напомним, ранее стало известно, что 4 апреля президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию на фронте с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Также мы писали, что на прошлой неделе в государственный бюджет Украины поступил льготный кредит от Канады на 1,8 млрд долларов.

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