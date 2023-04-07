Шмыгаль посетит Канаду для обсуждений поставок бронетехники и боеприпасов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль планирует посетить Канаду с рабочим визитом. Он хочет обсудить поставки нашей стране бронетехники и боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правительства в интервью The Globe and Mail .

Премьер хочет приехать в Канаду уже в ближайшие недели, но точная дата визита пока не разглашается из соображений безопасности.

По словам Шмыгаля, он не обеспокоен отсутствием в бюджете Канады на 2023 год средств для дополнительной военной помощи Украине и рассчитывает на новые поставки.

"Сейчас нам нужна тяжелая бронетехника. И нам нужно больше артиллерийских снарядов: боеприпасов для гаубиц и боеприпасов для танков. Это чрезвычайно важно для организации нашего контрнаступления", - уточнил премьер-министр.

Также Шмыгаль добавил, что хотел бы от правительства Канады, чтобы оно предоставило страхование от военных рисков канадским компаниям, которые инвестируют в Украину.

Глава правительства рассказал, что визит будет включать подписание соглашений о сотрудничестве с канадской компанией в ядерной отрасли, но не раскрыл деталей.