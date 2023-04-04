Зеленский созвонился с премьером Канады: обсудили ситуацию на фронте

Во вторник, 4 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В ходе переговоров они обсудили ситуацию на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram .

"Поблагодарил его за 2,4 миллиарда канадских долларов помощи украинскому бюджету и весомую оборонную поддержку. Подробно обсудили ситуацию на поле боя и дальнейшие потребности Украины в сфере безопасности", - написал он.

Напомним, 29 марта стало известно, что Канада предоставит Украине кредит еще на 2,45 млрд канадских долларов. Средства выделили в рамках "Административного счета для Украины" МВФ.

При этом уже 31 марта Министерство финансов Украины сообщило, что в госбюджет Украины поступил льготный кредит от Канады на 1,8 млрд долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.