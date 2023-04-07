Шмигаль відвідає Канаду для обговорень постачання бронетехніки та боєприпасів
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль планує відвідати Канаду з робочим візитом. Він хоче обговорити постачання нашій країні бронетехніки та боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави уряду в інтерв'ю The Globe and Mail.
Прем'єр хоче приїхати в Канаду вже найближчими тижнями, але точна дата візиту поки що не розголошується з міркувань безпеки.
За словами Шмигаля, він не стурбований відсутністю у бюджеті Канади на 2023 рік коштів для додаткової військової допомоги Україні та розраховує на нові поставки.
"Зараз нам потрібна важка бронетехніка. І нам потрібно більше артилерійських снарядів: боєприпаси для гаубиць та боєприпаси для танків. Це надзвичайно важливо для організації нашого контрнаступу", - уточнив прем'єр-міністр.
Також Шмигаль додав, що хотів би від уряду Канади, щоб він надав страхування від військових ризиків канадським компаніям, які інвестують в Україну.
Глава уряду розповів, що візит включатиме підписання угод про співпрацю з канадською компанією в ядерній галузі, але не розкрив деталей.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 4 квітня президент України Володимир Зеленський обговорив ситуацію на фронті з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
Також ми писали, що минулого тижня до державного бюджету України надійшов пільговий кредит від Канади на 1,8 млрд доларів.
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