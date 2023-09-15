Шмыгаль резко отреагировал на призывы Польши ограничить украинский экспорт

"Мы очень плодотворно сотрудничаем с правительством Румынии и Словакии, есть давление на них, они склоняются поддержать нас. Это работа всей нашей команды. Надеемся, что коалиция из 5 стран не будет принимать индивидуальные решения по ограничению экспорта", - сказал он.

Шмыгаль поблагодарил Польшу за помощь в транзите, гуманитарную и военную поддержку, а Румынию - за расширение вдвое транзита украинской продукции.

Премьер предположил, что ограничения на импорт украинского зерна в Польше связаны с предвыборным периодом, однако он призвал не манипулировать положением Украины.

"Действительно в Польше происходит предвыборный период. Я называю это политическим популизмом, когда политики используют электоральный период и манипулируют данными, чтобы извлечь политическую выгоду. Украина не в том состоянии, чтобы дать возможность кому-то популистически расти на нашем положении", - добавил глава правительства.

По словам премьера, Украина поставляет зерно в ЕС на основании действующих соглашений. При этом в случае нарушения баланса на рынке украинское правительство готово к переговорам.

"Если мы будем видеть, что Украина заливает какой-то рынок соседей и это нарушает баланс, мы готовы к немедленным переговорам. Но такого не было, это практически невозможно. Нас интересует транзит и интересует нас, чтобы нас политически не унижали и не выставляли подобные условия. Не надо на нас строить свои политические амбиции. Поэтому мы обратимся в суд, это о достоинстве, о добрососедстве", - подчеркнул Шмыгаль.

Проблемы с зерном

В мае 2023 года Евросоюз разрешил пяти странам (Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии) ввести запрет на продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке.

Ранее соседние страны призвали ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна. При этом парламент Болгарии на государственном уровне отменил эмбарго.

В Польше рассчитывают, что ЕС продлит ограничения до конца года. Вопрос экспорта зерна президент Украины и Польши планируют обсудить во время встречи в Нью-Йорке на следующей неделе.

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина обратится в арбитраж Всемирной торговой организации из-за того, что Польша решила продлить запрет на импорт зерна.

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