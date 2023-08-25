ua en ru
Пт, 25 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пять стран ЕС намерены продлить запрет на импорт зерна из Украины

Пятница 25 августа 2023 18:45
UA EN RU
Пять стран ЕС намерены продлить запрет на импорт зерна из Украины Фото: Пять стран ЕС намерены продлить запрет на импорт зерна из Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия выступают за продление запрета ЕС на импорт украинского зерна в эти страны до конца года.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы поддерживаем запрет на импорт в наши страны до конца года. Я хочу сказать, что даже если это не удастся, некоторые страны введут свои собственные ограничения. Наша декларация ясна", - заявил он.

По его словам, министры сельского хозяйства пяти стран также согласны с тем, что они поддерживают субсидирование транзита зерна, и хотят, чтобы в список запрещенных к ввозу продуктов были добавлены и другие, например, малина в случае Польши.

Запрет на импорт украинского зерна

В мае Европейский союз разрешил пяти соседним с Украиной странам запретить продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке, разрешив при этом транзит таких грузов для экспорта в другие страны.

Срок действия этого запрета истекает 15 сентября.

В то же время Украина рассчитывает, что все ограничения Еврокомиссии на украинский аграрный экспорт будут отменены с 15 сентября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Польша зерновой коридор Война России против Украины
NEWS
Военкоматы будут иметь больше информации о мужчинах: что известно
Военкоматы будут иметь больше информации о мужчинах: что известно
DAILY
Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги