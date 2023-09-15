ua en ru
Пт, 15 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дуда подтвердил встречу с Зеленским в Нью-Йорке

Варшава, Пятница 15 сентября 2023 10:21
UA EN RU
Дуда подтвердил встречу с Зеленским в Нью-Йорке Фото: Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Польши Анджей Дуда подтвердил встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Встреча пройдет в Нью-Йорке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию Дуды в Twitter.

Как отметили в офисе польского президента, среди прочих тем переговоров будет импорт украинского зерна.

Дуда в комментарии для польского издания PAP заявил, что Варшава будет отстаивать свои интересы в вопросе импорта и продажи зерна.

"То, что оно (украинское зерно, - ред.) продается в Польше, абсолютно не в наших интересах, это не в интересах наших аграриев. Мы должны защищать свой рынок и мы это сделаем, пытаясь помочь Украине", - сказал Дуда.

Что этому предшествовало

Ранее в Польше анонсировали встречу Дуды и Зеленского. Там заявили, что президенты встретятся в ближайшее время.

Напомним, на следующей неделе, 19-25 сентября, мировые лидеры прибудут в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Известно, что президент Украины также отправится в США. По данным The Washington Post, Зеленский посетит Вашингтон и выступит в Капитолии.

Проблемы с зерном

Как известно, в мае 2023 года Евросоюз разрешил пяти граничащим с Украиной странам ввести запрет на продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке.

Польша, Румыния, Словакия и Венгрия призывают ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна. При этом Украина призывает отменить ограничения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Анджей Дуда Владимир Зеленский Польша Соединенные Штаты Америки Нью-Йорк
NEWS
Украинские войска овладели Андреевкой, - Генштаб
Украинские войска овладели Андреевкой, - Генштаб
DAILY
Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна