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Семь областей Украины должны усилить работу над фортификациями, - Сырский

Украина, Вторник 17 декабря 2024 21:54
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Семь областей Украины должны усилить работу над фортификациями, - Сырский Фото: Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Сейчас все общество должно сплотиться для поддержки Сил обороны. Кроме стойкости украинских воинов, чрезвычайно большое значение имеют инженерно-фортификационные сооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

"Строительство ИФС было распределено на три этапа. Сейчас идет работа на финальном этапе. В его рамках Вооруженные Силы уже завершают реализацию поставленных задач, ГССТ - нужно ускорить работу", - пояснил Сырский.

Главнокомандующий отметил, что к выполнению задач по строительству военных инженерно-технических и фортификационных сооружений привлечены 21 областная военная администрация и подрядные организации.

"Семь областей должны усилить работу на направлении фортификаций", - подчеркнул он.

В то же время Сырский отметил необходимость ОВА активнее действовать на своем поле по строительству фортификаций, особенно эшелонирование их в глубину.

"Это наше общее направление работы, и оно требует максимальной консолидации усилий - как для сдерживания вражеского наступления, так и для защиты украинской земли, и прежде всего - для сохранения жизни каждого украинского воина", - сказал он.

Напомним, на днях заместитель начальника управления инженерных войск Командования Сил поддержки ВСУ полковник Владимир Гусар заявил, что сейчас в Украине нет проблем в вопросе строительства фортификационных сооружений.

Он подчеркнул, что воинские части обеспечены всем необходимым для этого.

Заметим, что в мае Министерство обороны сообщило о завершении работ по строительству таких сооружений в пяти областях: Сумской, Запорожской, Донецкой, Херсонской и Харьковской.

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