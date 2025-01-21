Минобороны будет ответственным за фортификации на прифронтовых территориях
В Украине будет модернизирован механизм приема, учета и обслуживания фортификаций на прифронтовых территориях.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства.
По словам Шмыгаля, в прошлом году было оборудовано 3 тысячи оборонительных пунктов как на угрожающих направлениях, так и в местах, где сейчас не ведутся активные боевые действия. Для этого государство выделило 46,2 млрд гривен, которые направило военным администрациям и Агентству восстановления.
"Теперь, согласно постановлению, которое принимаем сегодня, в месячный срок эти фортификации должны быть переданы в сферу управления Минобороны и закреплены за балансодержателями. Совместно прилагаем все усилия, чтобы сдержать врага и приблизить нашу победу", - сказал Шмыгаль.
Строительство фортификаций в Украине
Ранее заместитель начальника управления инженерных войск Командования Сил поддержки ВСУ полковник Владимир Гусар заявил, что сейчас в Украине нет проблем в вопросе строительства фортификационных сооружений.
Также в мае Министерство обороны сообщило о завершении работ по строительству таких сооружений в пяти областях: Сумской, Запорожской, Донецкой, Херсонской и Харьковской.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что к выполнению задач по строительству военных инженерно-технических и фортификационных сооружений привлечены 21 областная военная администрация и подрядные организации.
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