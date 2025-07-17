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Три ключевых направления: Шмыгаль рассказал, чем будет заниматься на новой должности

Украина, Четверг 17 июля 2025 18:10
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Три ключевых направления: Шмыгаль рассказал, чем будет заниматься на новой должности Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Министр обороны Денис Шмыгаль назвал три ключевых направления, по которым он планирует работать на новой должности. Это люди, вооружение и система работы Министерства обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Шмыгаля.

Шмыгаль отметил, что в своем выступлении перед Верховной Радой еще до голосования он очертил депутатам три главных направления, по которым он собирается работать:

  • Люди: министерство должно качественно обеспечить украинских солдат. Качественное обеспечение, своевременные выплаты, надежная амуниция, современная связь и медицинская поддержка - это основное для украинских военнослужащих.
  • Оружие: первая задача - нарастить производство вооружения. При этом приоритет будет отдаваться именно украинскому производителю. Шмыгаль напомнил, что у него есть задача от президента Украины Владимира Зеленского - нарастить долю украинского вооружения на фронте с 40% до 50% за шесть месяцев.
  • Система: министерство обороны должно работать без задержек и бюрократии. Шмыгаль пообещал, что не будет дублирования функций, зато ставку сделают на скорость и гибкость в принятии решений.

"Уверен, что наша совместная работа даст результат. Мы обеспечим силу, которая принесет мир и сделает невозможным агрессию в будущем", - добавил он.

До этого Шмыгаль, выступая перед депутатами, признал существование силовой мобилизации в Украине. Но при этом он назвал их "определенными случаями": по мнению нового министра обороны, мобилизация идет так, как запланировано.

Напомним, что экс-премьер-министра Шмыгаля Верховная Рада Украины 17 июля назначила министром обороны по представлению президента Зеленского. За кандидатуру министра отдали голоса 267 нардепов.

До этого, 16 июля, Рада отправила в отставку Шмыгаля и его правительство. Шмыгаль стал рекордсменом по пребыванию на посту премьер-министра - он продержался там более пяти лет.

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Министерство обороны Украины Денис Шмыгаль
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