Три ключевых направления: Шмыгаль рассказал, чем будет заниматься на новой должности

Министр обороны Денис Шмыгаль назвал три ключевых направления, по которым он планирует работать на новой должности. Это люди, вооружение и система работы Министерства обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Шмыгаля.

"Уверен, что наша совместная работа даст результат. Мы обеспечим силу, которая принесет мир и сделает невозможным агрессию в будущем", - добавил он.

Шмыгаль отметил, что в своем выступлении перед Верховной Радой еще до голосования он очертил депутатам три главных направления, по которым он собирается работать:

До этого Шмыгаль, выступая перед депутатами, признал существование силовой мобилизации в Украине. Но при этом он назвал их "определенными случаями": по мнению нового министра обороны, мобилизация идет так, как запланировано.

Напомним, что экс-премьер-министра Шмыгаля Верховная Рада Украины 17 июля назначила министром обороны по представлению президента Зеленского. За кандидатуру министра отдали голоса 267 нардепов.

До этого, 16 июля, Рада отправила в отставку Шмыгаля и его правительство. Шмыгаль стал рекордсменом по пребыванию на посту премьер-министра - он продержался там более пяти лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.