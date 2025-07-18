Президент Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Денисом Шмыгалем и поставил ему задачи по войску.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Зеленский написал в Telegram.

По словам Зеленского, сейчас идет фактически аудит договоренностей, которые требуют ускоренного контрактирования. В частности, это касается дронов, и особенно дронов-перехватчиков.

"Поручил срочно заключить все соответствующие контракты по дронам, которые нужны нашим Силам обороны Украины. Также обсудили обеспечение дипстрайков - частоту наших ударов, приоритетные задачи. Благодарен всем привлеченным подразделениям за меткость", - написал Зеленский.

Также на понедельник Шмыгаль готовит представление конкретной программы работы Министерства и ключевые приоритеты, которые будут реализованы краткосрочно, в следующие недели, и среднесрочно, за следующие шесть месяцев.

Назначение Шмыгаля

Напомним, 17 июля Верховная Верховная Верхова назначила экс-премьер-министра Шмыгаля министром обороны по представлению президента Зеленского. За кандидатуру министра отдали голоса 267 нардепов.