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Дроны, удары, реформы: Зеленский озвучил, чего ожидает от Шмыгаля и Минобороны

Пятница 18 июля 2025 16:14
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Дроны, удары, реформы: Зеленский озвучил, чего ожидает от Шмыгаля и Минобороны Фото: президент Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Денисом Шмыгалем и поставил ему задачи по войску.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский написал в Telegram.

По словам Зеленского, сейчас идет фактически аудит договоренностей, которые требуют ускоренного контрактирования. В частности, это касается дронов, и особенно дронов-перехватчиков.

"Поручил срочно заключить все соответствующие контракты по дронам, которые нужны нашим Силам обороны Украины. Также обсудили обеспечение дипстрайков - частоту наших ударов, приоритетные задачи. Благодарен всем привлеченным подразделениям за меткость", - написал Зеленский.

Также на понедельник Шмыгаль готовит представление конкретной программы работы Министерства и ключевые приоритеты, которые будут реализованы краткосрочно, в следующие недели, и среднесрочно, за следующие шесть месяцев.

Назначение Шмыгаля

Напомним, 17 июля Верховная Верховная Верхова назначила экс-премьер-министра Шмыгаля министром обороны по представлению президента Зеленского. За кандидатуру министра отдали голоса 267 нардепов.

Также Шмыгаль, выступая перед депутатами, признал существование силовой мобилизации в Украине. Но при этом он назвал их "определенными случаями": по мнению нового министра обороны, мобилизация идет так, как запланировано.

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Владимир Зеленский Денис Шмыгаль Война в Украине
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