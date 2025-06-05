"Рамштайн" без Хегсета: глава Пентагона ответил, отказались ли США от поддержки Украины
Отказ министра обороны США Пита Хегсета участвовать во встрече в формате "Рамштайн" не является свидетельством того, что Вашингтон больше не поддерживает Украину.
Как передает РБК-Украина, заявление Хегсета приводит The Guardian.
Во время брифинга у главы Пентагона спросили, можно ли рассматривать его пропуск "Рамштайна" как сигнал, что США больше прекратили поддержку Украины.
Хегсет ответил отрицательно и уточнил, что на заседании Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайна") присутствовал посол США в НАТО Мэтью Уитакер, который внес свой вклад.
"С самого начала работы этой администрации мы сотрудничали с нашими британскими и немецкими коллегами, чтобы они возглавили эту контактную группу, что они и сделали, и я это ценю", - добавил он.
Новый "Рамштайн"
Напомним, вчера, 4 июня, в штаб-квартире НАТО прошла новая встреча Контактной группы по обороне Украины.
До самой встречи СМИ написали о том, что там не будет министра обороны США Пита Хегсета.
В Пентагоне объяснили, что Хегсет не сможет принять участие из-за несостыковок в графике.
Детальнее о результатах "Рамштайна" для Украины - в материале РБК-Украина.
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