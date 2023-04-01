Что будет с экономикой, ценами и зарплатами в Украине: прогноз МВФ на ближайшие годы

Международный валютный фонд обновил прогноз по экономике Украины на 2023-2027 годы. Согласно оценке МВФ, несмотря на войну, властям Украины удалось сохранить общую макроэкономическую и финансовую стабильность благодаря грамотной политике и существенной внешней поддержке.

Об этом сообщает РБК-Украина на сообщение МВФ о четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) для Украины на 15,6 млрд долларов.

По оценкам МВФ, в 2022 году валовый внутренний продукт Украины сократился на 30,3%. На 2023 год прогнозируется от падения на 3,0% до роста на 1,0%. В 2024 году рост составит 3,2%, в 2025 году 6,5%, в 2026 году 5,0%, в 2027 году 4,0%.

Инфляция в 2023 году составила 26,6% (декабрь к декабрю). В 2023 году она составит 20,0%, в 2024 году 12,5%, в 2025 году 8,0%, в 2026 году 6,0%, в 2027 году 5,0%.

По данным МВФ, реальная зарплата (с учетом инфляции) в 2022 году упала на 21,1%. В 2023 году она сократится еще 2,0%. В 2024 году рост составит 2,5%, в 2025 году 5,0%, в 2026 году 5,0%, в 2027 году 4,0%.

Как отмечается в сообщении МВФ, вторжение России в Украину продолжает иметь разрушительные экономические и социальные последствия. Активные боевые действия сосредоточены на востоке и юге Украины, а непрекращающиеся атаки на критически важные энергетические объекты зимой привели к серьезным социальным потерям. Число жертв среди гражданского населения продолжает расти, и более трети населения были перемещены. Война оказала глубокое влияние на экономику: активность сократилась примерно на 30% в 2022 году, большая часть основного капитала страны была уничтожена, а бедность растет.

В МВФ добавили, что ключевым приоритетом является поддержка устойчивой дезинфляции и стабильности обменного курса, в том числе за счет поддержания адекватного уровня валютных резервов при разумном управлении избытком ликвидности военного времени. "Как только позволят условия, официальные органы должны перейти к более гибкому обменному курсу, ослабить чрезвычайные валютные меры и вернуться к системе таргетирования инфляции", - говорится в сообщении.

Политика должна будет сохранить финансовую стабильность и подготовиться к послевоенному восстановлению, включая планирование на случай непредвиденных обстоятельств, диагностику банков, а также решение проблемных банков и проблемных активов, отмечается в сообщении МВФ.

"Углубление интеграции с единым рынком ЕС и неуклонное выполнение требований по вступлению в ЕС будут иметь решающее значение для осуществления долгожданных институциональных и структурных реформ", - заявили в фонде.