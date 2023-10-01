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Команда МВФ начинает встречи с представителями власти Украины: о чем будут говорить

Воскресенье 01 октября 2023 10:18
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Команда МВФ начинает встречи с представителями власти Украины: о чем будут говорить Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Команда Международного Валютного Фонда сегодня, 1 октября, начинает встречи с представителями власти Украины, а также другими ключевыми партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя МВФ в Украине Ваграма Степаняна.

Команду будет возглавлять заместитель директора Европейского департамента МВФ Ума Рамакришнан.

"Диалог высокого уровня будет фокусироваться на перспективных мероприятиях и вызовах в контексте программы расширенного финансирования (EFF), которую реализует Украина при поддержке МВФ", - добавил постоянный представитель МВФ.

Программа МВФ

Международный валютный фонд одобрил 31 марта четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины на сумму 15,6 млрд долларов. Программа составляет часть пакета международной поддержки с общей стоимостью 115 млрд долларов. Власти Украины, со своей стороны, должны реализовать 19 структурных маяков для продолжения финансирования.

В рамках программы МВФ выделил первый транш в размере 2,7 млрд долларов в апреле. Еще один транш в размере 890 млн долларов был выделен уже в июне. Следующий ожидается осенью, после второго пересмотра программы миссией МВФ.

Согласно проекту бюджета на 2024 год, Кабинет министров рассчитывает получить от МВФ 5,4 млрд долларов в следующем году.

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