ua ru
Чт, 23 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глава Минфина США поддержала кредитную программу МВФ для Украины

Новина українською →
США, Четверг 23 февраля 2023 11:26
Глава Минфина США поддержала кредитную программу МВФ для Украины Фото: министр финансов США Джанет Йеллен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Соединенные Штаты поддерживают новую кредитную программу Международного валютного фонда для Украины в дополнение к помощи США на 10 млрд долларов.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен на саммите G20, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В выступлении Йеллен, подготовленном для пресс-конференции в индийском Бангалоре, отмечается, что МВФ крайне важно "быстро двигаться" к программе.

"Как сказал президент Байден, мы будем поддерживать Украину в ее борьбе столько, сколько потребуется", - сказала она и добавила, что "постоянная и надежная поддержка Украины будет главной темой для обсуждения во время моего пребывания здесь, в Индии".

Йеллен заявила, что предыдущая военная, экономическая и гуманитарная помощь США в размере 46 млрд долларов позволила Украине сохранить экономическую и финансовую стабильность при "чрезвычайных обстоятельствах".

"Наша экономическая помощь делает возможным сопротивление Украины, поддерживая тыл: финансируя важнейшие общественные службы и помогая правительству работать. В ближайшие месяцы мы рассчитываем предоставить Украине дополнительную экономическую поддержку в размере около 10 млрд долларов", - добавила она.

Помощь США была одобрена Конгрессом в декабре в рамках широкого законопроекта о государственном финансировании, который включал новый пакет экстренной военной и другой помощи на сумму 45 млрд долларов для Украины.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с главой МВФ Кристиной Георгиевой в Киеве 20 февраля заявил, что Украина хочет получить от Международного валютного фонда новую программу на 15 миллиардов долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФ Соединенные Штаты Америки
NEWS
Без шансов на победу. Почему армия РФ вторая в мире, но только "на бумаге"
Без шансов на победу. Почему армия РФ вторая в мире, но только "на бумаге"
DAILY
Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины