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Шмыгаль назвал количество э-бронирования от мобилизации, и допустил увеличение

Воскресенье 15 сентября 2024 05:44
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Шмыгаль назвал количество э-бронирования от мобилизации, и допустил увеличение Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Власти Украины допускают возможность увеличения экономического бронирования для граждан на фоне мобилизации. Сейчас такую "бронь" имеют более 900 тысяч человек.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина со ссылкой на форум Ялтинской европейской стратегии (YES).

Отвечая на вопрос, может ли мобилизация, темпы которой растут, подорвать экономику страны, чиновник отметил активную работу правительства по соблюдению баланса в координации с военными.

"Мобилизация сегодня - это приоритет, это выживание. И мы понимаем, что соблюдение баланса требует определенной координации между правительством, военными, украинским бизнесом", - сказал премьер.

Шмыгаль отметил, что власти пообещали обновление "продукта бронирования для бизнеса" в ближайшее время. Но добавил, что в этом процессе будет важный принцип "воюй или работай".

"В воюющей стране нет другого пути, чем когда часть населения воюет и платит за нашу будущую победу своими жизнями, вторая часть населения должна безусловно работать, наполнять бюджет, производить оружие, создавать все для того, чтобы поддержать тех, кто сегодня на передовой", - подчеркнул он.

По словам Шмыгаля, поэтому этот принцип является "критически важным для нашего выживания и победы".

"У нас сегодня более 900 тысяч человек в бизнесе забронированы. Это важный показатель. Мы понимаем, что можем предполагать еще большее количество забронированных в бизнесе, но при условии, чтобы была соблюдена полностью "математика" мобилизации", - обратил внимание глава Кабмина.

Шмыгаль добавил, что этот важный момент "стоит "красной нитью" для нашего правительства".

Что предшествовало

Напомним, в конце августа украинский премьер Денис Шмигаль заявил о принципе "воюй или работай", который включает меры, которые помогут вывести рынок труда из тени, обеспечивая дополнительные ресурсы для укрепления экономической устойчивости страны.

По словам главы финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, такое экономическое бронирование будет введено уже в этом году.

Добавим, 10 сентября премьер Денис Шмыгаль заявил о том, что систему бронирования изменят уже в ближайшее время. Он также назвал "красные" линии для такой "брони".

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Денис Шмыгаль Бизнес Мобилизация в Украине
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