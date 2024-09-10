Будут перемены. Шмыгаль назвал "красные" линии экономического бронирования от мобилизации

Система бронирования будет изменена уже в ближайшее время. Но будут установлены "красные" линии - просто откупиться от мобилизации будет невозможно.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в ходе пресс-конференции.

Как отметил премьер, большое внимание уделяется тому, чтобы был соблюден вопрос справедливости, поэтому привлекают военных. "Экономическое бронирование это не совсем то, о чем мы говорим в принципе "воюй или работай"", – сказал он.

Шмыгаль сообщил, что по состоянию на сегодняшний день решение правительства утвержден определенный подход к бронированию людей. Есть ряд параметров, они касаются критических предприятий, ОПК, дефицитных профессий. Есть другие принципы – отсутствие задолженности по уплате налогов, не ниже средней по отрасли должен быть уровень зарплаты и ряд критериев, используемых для бронирования.

"Когда мы говорим о принципе "воюй или работай", мы хотим усовершенствовать этот подход к бронированию. Сегодня мы ищем путь, как решить три проблемы: создание дополнительных рабочих мест, повышение зарплаты, вопрос возвращения украинцев в Украину", - рассказал премьер.

По его словам, до начала полномасштабного вторжения в Украину официально было около 10 млн трудоустроенных и 10,5 млн пенсионеров.

"В первые месяцы вторжения мы потеряли 3,5 млн рабочих мест. У нас есть цель – восстановить количество рабочих мест, после завершения войны количество работников должно обеспечивать достойное социальное обеспечение нашим пенсионерам", – рассказал премьер.

"Красные" линии

Шмыгаль заявил, что нужно создавать рабочие места, возвращать людей в белую экономику, повышать уровень зарплаты и платить больше налогов и сборов в бюджет.

"Это цели над которыми мы работаем. Они уже почти на выходе. Они на обсчете с экспертами, с военными. Не может быть, что кто-то откупился от защиты родины. Это ключевой принцип, это красная линия. Должны быть прозрачны понятные правила бронирования и ответ: почему забронирован работник и не воюет, какой вклад он вносит в поддержку государства. Думаю, что в ближайшее время мы их введем. Это не будет что-то сенсационное, это будут изменения существующих параметров бронирования", - добавил премьер.