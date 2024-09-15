Шмигаль назвав кількість е-бронювання від мобілізації, та допустив збільшення

Влада України допускає можливість збільшення економічного бронювання для громадян на тлі мобілізації. Наразі таку "бронь" мають понад 900 тисяч людей.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає РБК-Україна з посиланням на форум Ялтинської європейської стратегії (YES) .

Відповідаючі на запитання, чи може мобілізація, темпи якої зростають, підірвати економіку країни, чиновник відзначив активну роботу уряду для дотримання балансу в координації з військовими.

"Мобілізація сьогодні - це пріоритет, це виживання. І ми розуміємо, що дотримання балансу вимагає певної координації між урядом, військовими, українським бізнесом", - сказав прем'єр.

Шмигаль зазначив, що влада пообіцяла оновлення "продукту бронювання для бізнесу" найближчим часом. Та додав, що в цьому процесі буде важливий принцип "воюй або працюй".

"У воюючій країні не має іншого шляху, ніж коли частина населення воює і платить за нашу майбутню перемогу своїми життями, друга частина населення має безумовно працювати, наповнювати бюджет, виробляти зброю, створювати все для того, щоб підтримати тих, хто сьогодні на передовій", - наголосив він.

За словами Шмигаля, тому цей принцип є "критично важливим для нашого виживання і перемоги".

"У нас сьогодні понад 900 тисяч людей в бізнесі є заброньованими. Це важливий показник. Ми розуміємо, що можемо припускати ще більшу кількість заброньованих в бізнесі, але за умов, щоб була дотримана повністю "математика" мобілізації", - зазначив глава Кабміну.

Шмигаль додав, що цей важливий момент "стоїть "червоною ниткою" для нашого уряду".

Що передувало

Нагадаємо, наприкінці серпня український прем'єр Денис Шмигаль заявив про принцип "воюй або працюй", який включає заходи, що допоможуть вивести ринок праці з тіні, забезпечуючи додаткові ресурси для зміцнення економічної стійкості країни.

За словами голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, таке економічне бронювання запровадять вже цього року.

Додамо, 10 вересня прем'єр Денис Шмигаль заявив про те, що систему бронювання змінять вже найближчим часом. Він також назвав "червоні" лінії для такої "броні".