В Украине предлагают ввести принцип "воюй или работай": детали

Кабинет Министров Украины предложил изменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают внедрение принципа "воюй или работай".

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию форума "Украина 2024. Независимость".

Он отметил необходимость собрать дополнительные средства для защиты страны, поскольку потребности в оборонном финансировании растут.

"У нас критическая потребность собрать дополнительные деньги на нашу защиту. Это сотни миллиардов гривен. В парламент поданы изменения в бюджет более чем на 500 млрд гривен в этом году", - отметил премьер-министр.

По его словам, дополнительные средства нужны для выплаты заработной платы военным, закупки оборудования и финансирования украинского оборонного комплекса.

Для сбора дополнительных средств государство планирует реализовать несколько основных шагов:

увеличение внутренних заимствований;

повышение ставки налога на прибыль для банков;

расширение базы и повышение ставки военного сбора.

Шмыгаль также подчеркнул, что принцип "воюй или работай" включает введение мер, которые помогут вывести рынок труда из тени, обеспечивая дополнительные ресурсы для укрепления экономической устойчивости страны.