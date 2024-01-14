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Шмыгаль назвал количество государств, с которыми Украина ведет переговоры по гарантиям безопасности

Украина, Воскресенье 14 января 2024 01:15
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Шмыгаль назвал количество государств, с которыми Украина ведет переговоры по гарантиям безопасности Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Украина ведет переговоры с партнерами о подписании гарантий безопасности, это 30 государств.

Об этом рассказал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Глава правительства рассказал, что несмотря на полномасштабную российскую агрессию страны-партнеры уже сегодня готовы вступить в партнерство по гарантиям безопасности и в ближайшее время Украина ожидает подписания соглашений.

"Мы ведем переговоры с партнерами о подписании соглашений, это 30 стран, которые поддержали декларацию лидеров G7, которая была озвучена во время Вильнюсского саммита НАТО. Конечно, у нас есть страны G7 в этом пуле партнеров, которые будут присоединяться", - заявил Шмыгаль.

Гарантии безопасности для Украины

Еще в начале июля прошлого года страны "Большой семерки" (G7) утвердили декларацию, обещающую предоставить Украине гарантии безопасности.

Ряд государств начал переговоры с Украиной о гарантиях безопасности на двусторонней основе. В частности, переговоры с Германией стартовали 17 ноября 2023 года.

12 января посол США в Украине рассказала, что Белый дом "очень предан" этому вопросу и уже были проведены две встречи с Офисом президента Украины и правительством по двусторонним обязательствам безопасности.

В тот же день премьер-министр Великобритании Риши Сунак приехал в Киев с рабочим визитом. В ходе визита он встретился с президентом Владимиром Зеленским. Лидеры подписали историческое соглашение о сотрудничестве в области безопасности.

Подробнее о том, что предусматривают гарантии безопасности Британии для Украины – читайте в нашем материале.

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Денис Шмыгаль Гарантии безопасности
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