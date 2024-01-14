Шмигаль назвав кількість держав, з якими Україна веде перемовини щодо гарантій безпеки

Україна веде перемовини з партнерами про підписання гарантій безпеки, це 30 держав.

Про це розповів український прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Очільник уряду розповів, що незважаючи на повномасштабну російську агресію країни-партнери вже сьогодні готові вступити в партнерство щодо безпекових гарантій і найближчим часом Україна очікує на підписання угод.

"Ми ведемо перемовини з партнерами про підписання угод, це 30 країн, які підтримали декларацію лідерів G7, яка була озвучена під час Вільнюського саміту НАТО. Звісно, ми маємо країни G7 в цьому пулі партнерів, які будуть приєднуватися", - заявив Шмигаль.

Гарантії безпеки для України

Ще на початку липня минулого року країни "Великої сімки" (G7) затвердили декларацію, яка обіцяє надати Україні гарантії безпеки.

Низка держав розпочала переговори з Україною про безпекові гарантії на двосторонній основі. Зокрема, переговори з Німеччиною стартували 17 листопада 2023-го.

12 січня посол США в Україні розповіла, що Білий дім "дуже відданий" цьому питанню і вже було проведено дві зустрічі з Офісом президента України та урядом стосовно двосторонніх безпекових зобов'язань.

Того ж дня прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав до Києва із робочим візитом. У ході візиту він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Лідери підписали історичну угоду про співпрацю у сфері безпеки.

Детальніше про те, що передбачають гарантії безпеки Британії для України - читайте в нашому матеріалі.