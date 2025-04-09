Шмыгаль назвал "красные линии" Украины в соглашении с США о полезных ископаемых

У Украины есть свои "красные линии" относительно деталей соглашения с Соединенными Штатами Америки о редкоземельных металлах. Всего есть три таких пункта.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции с представителями Еврокомиссии.

"Конечно, у нас есть "красные линии". Во-первых, это наша Конституция. Во-вторых - это наше стремление к членству в ЕС и наши европейские обязательства. Также это международное право. Также мы понимаем, что это должно быть партнерское соглашение - с равными условиями для обеих сторон", - сказал Шмыгаль.

Он также рассказал, что сейчас Украина формирует состав делегации технического уровня и сотрудничает с международными юридическими фирмами.

"В конце этой недели мы отправим в США нашу делегацию вместе с юристом. И, думаю, технические переговоры будут продолжаться в эти выходные и на следующей неделе, а дальше мы увидим результаты... Мы настроены оптимистично", - добавил премьер.