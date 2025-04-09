Шмигаль назвав "червоні лінії" України в угоді зі США про корисні копалини

Україна має свої "червоні лінії" стосовно деталей угоди зі Сполученими Штатами Америки про рідкісноземельні метали. Всього є три таких пункти.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції з представниками Єврокомісії.

"Звісно, у нас є "червоні лінії". По-перше, це наша Конституція. По-друге - це наше прагнення до членства у ЄС і наші європейські зобов’язання. Також це міжнародне право. Також ми розуміємо, що це має бути партнерська угода - з рівними умовами для обох сторін", - сказав Шмигаль.

Він також розповів, що зараз Україна формує склад делегації технічного рівня та співпрацює з міжнародними юридичними фірмами.

"Наприкінці цього тижня ми відправимо до США нашу делегацію разом з юристом. І, думаю, технічні перемовини триватимуть цими вихідними та наступного тижня, а далі ми побачимо результати… Ми налаштовані оптимістично", - додав прем’єр.