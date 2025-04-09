Шмигаль назвав "червоні лінії" України в угоді зі США про корисні копалини
Україна має свої "червоні лінії" стосовно деталей угоди зі Сполученими Штатами Америки про рідкісноземельні метали. Всього є три таких пункти.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції з представниками Єврокомісії.
"Звісно, у нас є "червоні лінії". По-перше, це наша Конституція. По-друге - це наше прагнення до членства у ЄС і наші європейські зобов’язання. Також це міжнародне право. Також ми розуміємо, що це має бути партнерська угода - з рівними умовами для обох сторін", - сказав Шмигаль.
Він також розповів, що зараз Україна формує склад делегації технічного рівня та співпрацює з міжнародними юридичними фірмами.
"Наприкінці цього тижня ми відправимо до США нашу делегацію разом з юристом. І, думаю, технічні перемовини триватимуть цими вихідними та наступного тижня, а далі ми побачимо результати… Ми налаштовані оптимістично", - додав прем’єр.
Угода України та США
Нагадаємо, у лютому Україна та США почали обговорення угоди про рідкісноземельні метали. Відтоді обидві сторони розробляли умови, які підійдуть як Києву, так і Вашингтону. Однак початковий варіант угоди так і не був підписаний.
Нещодавно США передали Україні новий проєкт угоди. Також Україна та США провели технічну онлайн-зустріч щодо угоди.
Тим часом Зеленський повідомив, що Україна відправить до США технічну групу для переговорів з американськими партнерами щодо угоди про рідкісноземельні метали.
За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, Україна вже виробила свою позицію щодо угоди зі США та формує групу, яка поїде на переговори до Вашингтону.
Окрім того, Україна виділила 2,8 млн доларів на підготовку угоди.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.