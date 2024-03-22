Шмыгаль об атаке на энергетику: удар выдержали, свет будут возвращать в три этапа

Украинская энергосистема выдержала массированный удар россиян 22 марта. Свет в регионах будет возвращаться в три этапа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.

Как отметил премьер, оккупанты два дня подряд атакуют Украину, вчера - Киев, сегодня - Харьковскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Сумскую, Полтавскую, Одесскую, Винницкую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Хмельницкую и Николаевскую области.

"Сегодняшние удары были направлены прежде всего против нашей энергетики. Это была одна из самых больших атак на энергетику за 2 года большой войны. И самая массированная атака за этот осенне-зимний период", - заявил Шмыгаль.

По его словам, поражено около 20 подстанций, электростанции, в том числе ДнепроГЭС. Есть проблемы со светом в нескольких регионах, в ряде областей были введены отключения света. Глава правительства подчеркнул, что сейчас энергосистема работает стабильно.

"Благодаря дополнительной защите наших энергообъектов мы выдержали удар. Дефицита мощностей нет и пока не прогнозируется. Сейчас работаем над тем, чтобы все починить. Ремонтные бригады работают 24/7, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение украинских домов", - добавил он.

Шмыгаль сообщил, что свет будут возвращать в три этапа. Первый - это подключение критической инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение, больницы). Второй этап - восстановление электроснабжения для населения. Третий - заживление промышленности.

"Предварительно, нам нужны сутки, чтобы заживить всех бытовых потребителей. Все постепенно восстановим", - добавил он.