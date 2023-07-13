Путь Украины к членству в НАТО стал короче, но не быстрее, - Кулеба
В ходе саммита Североатлантического Альянса в Вильнюсе были приняты важные решения, которые позволят сократить путь Украины в НАТО, но не ускорить.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.
Среди решений саммита министр иностранных дел Украины выделил отмену ПДЧ, по его словам, еще полгода назад никто даже не решался говорить об этом. Также, крайне важно создание совета Украина-НАТО.
"Мы настояли, чтобы в правилах процедуры Украина-НАТО было написано, что это инструмент приближения Украины к НАТО. Поэтому все затачивается под ускорение членства в Альянсе", - сказал Кулеба.
Министр добавил, что путь Украины к членству в НАТО стал короче, но не быстрее, поэтому мы должны реализовать решение саммита таким образом, чтобы ускорить нашу интеграцию.
Результаты саммита НАТО
11 и 12 июля, в Вильнюсе проходил саммит стран НАТО. Одной из главных тем стала Украина. Накануне страны-члены Североатлантического Альянса согласовали совместное коммюнике, которое должно приблизить интеграцию Украины. Речь идет о:
- многолетней программе помощи Украине;
- создание органа Совет Украина - НАТО;
- отмена требования по выполнению ПДЧ.
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