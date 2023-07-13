Шлях України до членства в НАТО став коротшим, але не швидшим, - Кулеба
Під час саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі були ухвалені важливі рішення, які дозволять скоротити шлях України в НАТО, але не пришвидшити.
Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.
Серед рішень саміту міністр закордонних справ України виділив скасування ПДЧ, з його слів, ще пів року тому ніхто навіть не наважувався говорити про це. Також, вкрай важливим є створення ради Україна-НАТО.
"Ми наполягли, щоб в правилах процедури Україна-НАТО було написано, що це інструмент наближення України до НАТО. Тому все заточується під прискорення нашого членства в Альянсі", - сказав Кулеба.
Міністр додав, що шлях України до членства в НАТО став коротшим, але не швидшим, тому ми маємо реалізувати рішення саміту таким чином, щоб пришвидшити нашу інтеграцію.
Результати саміту НАТО
11 та 12 липня, у Вільнюсі проходив саміт країн НАТО. Однією із головних тем стала Україна. Напередодні країни-члени Північноатлантичного Альянсу погодили спільне комюніке, яке має наблизити інтеграцію України. Мова йде про:
- багаторічній програмі допомоги Україні;
- створення органу Рада Україна - НАТО;
- скасування вимог щодо виконання ПДЧ.
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