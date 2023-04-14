ua ru
Пт, 14 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Путь к миру и верховенству права в Европе лежит исключительно через победу Украины, - Подоляк

Новина українською →
Украина, Пятница 14 апреля 2023 17:32
Путь к миру и верховенству права в Европе лежит исключительно через победу Украины, - Подоляк Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Только победа Украины над российской диктатурой позволит открыть путь к верховенству права в Европе и миру на всей планете.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Давайте откровенно… Неправильная финализация войны будет означать поражение западной системы безопасности в противостоянии с российской диктатурой. Путь к миру и верховенству права в Европе лежит исключительно через победу Украины", - заявил Подоляк.

Он считает, что в случае поражения Украины всему миру не получится избежать терактов и войны с российскими спецслужбами.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что Подоляк призвал перестать моделировать негативные сценарии развития войны и сосредоточиться на потребностях наших воинов.

Также советник главы Офиса президента отреагировал на "патовую" ситуацию на фронте как один из возможных сценариев войны и рассказал для кого это действительно выгодно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президента Война России против Украины
NEWS
Украина не сообщала США планы наступления из-за сомнений в их способности хранить тайны, - AP
Украина не сообщала США планы наступления из-за сомнений в их способности хранить тайны, - AP
DAILY
Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине