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Выгодно для России и фиктивных миротворцев: Подоляк о "патовой" ситуации на фронте

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Четверг 13 апреля 2023 12:00
Выгодно для России и фиктивных миротворцев: Подоляк о "патовой" ситуации на фронте Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

"Патовая" ситуация на фронте, как один из возможных сценариев войны, выгодна только России и фиктивным миротворцам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

По словам Подоляка, сценарий с "патовой" ситуацией является странным. В то же время такое развитие событий будет выгодным врагу:

  • России, мечтающей заморозить статус-кво;
  • фиктивным миротворцам, требующим прекращения войны только за счет Украины.

Также этот вариант может позволить врагу уйти от ответственности за свои военные преступления.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в соцсетях появились "засекреченные военные документы", подробно описывающие планы США и НАТО по наращиванию сил украинской армии перед контрнаступлением. Агентство раскрывало все подробности о "слитых" документах.

Так, в одном из документов описывается возможный сценарий с "патовой" ситуацией, когда ни одна из сторон в войне не сможет добиться решающего преимущества. В то же время утверждается, что это якобы "наиболее вероятный сценарий".

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