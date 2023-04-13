ua ru
Чт, 13 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Разгоняют облака и повышают оптимизм: Подоляк назвал основные потребности ЗСУ в вооружении

Новина українською →
Четверг 13 апреля 2023 18:15
Разгоняют облака и повышают оптимизм: Подоляк назвал основные потребности ЗСУ в вооружении Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Вместо того чтобы моделировать негативные сценарии развития войны, отдельным людям следует сосредоточиться на потребностях нашей страны. Ракеты и истребители отлично повышают оптимизм.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"У страха большие глаза. Некоторым военным экспертам и футбольным комментаторам стоит меньше размышлять и моделировать негативные сценарии, а больше сосредоточиться на потребностях Украины", - пишет Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, именно ракеты дальнего радиуса действия и самолеты "прекрасно разгоняют облака и повышают оптимизм прогноза погоды".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в "слитых" документах США Пентагон описывал четыре "диких" и маловероятных сценария хода войны России против Украины

Также, в одном из документов описывается возможный сценарий с "патовой" ситуацией, когда ни одна из сторон в войне не сможет добиться решающего преимущества. В то же время утверждается, что это якобы "наиболее вероятный сценарий".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Офис президента
NEWS
Германия разрешила Польше передать истребители МиГ-29 Украине, - СМИ
Германия разрешила Польше передать истребители МиГ-29 Украине, - СМИ
DAILY
Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно