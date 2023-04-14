Шлях до миру та верховенства права у Європі лежить винятково через перемогу України, - Подоляк

Тільки перемога України над російською диктатурою дозволить відкрити шлях до верховенства права у Європі та миру у світі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Давайте відверто… Неправильна фіналізація війни означатиме поразку західної системи безпеки у протистоянні з російською диктатурою. Шлях до миру та верховенства права у Європі лежить винятково через перемогу України", - заявив Подоляк. Він вважає, що у випадку поразки України всьому світу не вдасться уникнути терактів та війни з російськими спецслужбами.