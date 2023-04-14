Шлях до миру та верховенства права у Європі лежить винятково через перемогу України, - Подоляк
Тільки перемога України над російською диктатурою дозволить відкрити шлях до верховенства права у Європі та миру у світі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
"Давайте відверто… Неправильна фіналізація війни означатиме поразку західної системи безпеки у протистоянні з російською диктатурою. Шлях до миру та верховенства права у Європі лежить винятково через перемогу України", - заявив Подоляк.
Він вважає, що у випадку поразки України всьому світу не вдасться уникнути терактів та війни з російськими спецслужбами.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Подоляк закликав припинити моделювати негативні сценарії розвитку війни та зосередитись на потребах наших воїнів.
Також радник голови Офісу президента відреагував на "патову" ситуацію на фронті, як один з можливих сценаріїв війни й розповів для кого це насправді вигідно.
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