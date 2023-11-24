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Шквалы и дождь: какую погоду ждать украинцам сегодня

Фото: погода 24 ноября будет ветреной и влажной (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 24 ноября, будет ветреной, в части регионов ожидаются дожди. Однако в некоторых областях будет небольшое потепление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня на западе, севере и местами на востоке Украины дожди. Ночью возможен мокрый снег. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Кроме южной части, прогнозируются шквальные порывы ветра 15-20 м/с. В Карпатах порывы до 25-30 м/с.

Температура воздуха днем будет +1 +6 градусов, а на юге до +11. Ночью температура ожидается от +3 до -2 градусов. На востоке ночью до -6.

Погода в Киеве

В столице ожидается дождь, возможен мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий.

Столбики термометров днем покажут +3 +5 градусов, а ночью от 0 до +2.

Непогода в столице

Вчера и сегодня в столице и Киевской области наблюдается непогода. Столичные власти призвали водителей позаботиться о безопасности на дороге во время непогоды. В частности, не парковать автомобили вдоль обочины дорог и на тротуарах, а также не выезжать в город на автомобиле, чтобы не создавать пробки.

Кроме того, из-за непогоды энергетиков в Киеве и области перевели на усиленный режим работы, а киевлян предупреждали о возможных отключениях света.

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