Шквалы и дождь: какую погоду ждать украинцам сегодня

Погода в Украине сегодня, 24 ноября, будет ветреной, в части регионов ожидаются дожди. Однако в некоторых областях будет небольшое потепление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, сегодня на западе, севере и местами на востоке Украины дожди. Ночью возможен мокрый снег. На остальной территории без существенных осадков.
Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Кроме южной части, прогнозируются шквальные порывы ветра 15-20 м/с. В Карпатах порывы до 25-30 м/с.
Температура воздуха днем будет +1 +6 градусов, а на юге до +11. Ночью температура ожидается от +3 до -2 градусов. На востоке ночью до -6.
В столице ожидается дождь, возможен мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий.
Столбики термометров днем покажут +3 +5 градусов, а ночью от 0 до +2.
Вчера и сегодня в столице и Киевской области наблюдается непогода. Столичные власти призвали водителей позаботиться о безопасности на дороге во время непогоды. В частности, не парковать автомобили вдоль обочины дорог и на тротуарах, а также не выезжать в город на автомобиле, чтобы не создавать пробки.
Кроме того, из-за непогоды энергетиков в Киеве и области перевели на усиленный режим работы, а киевлян предупреждали о возможных отключениях света.
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