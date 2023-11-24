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Шквали і дощ: якої погоди чекати українцям сьогодні

Фото: погода 24 листопада буде вітряною та вологою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 24 листопада, буде вітряною, у частині регіонів очікуються дощі. Проте у деяких областях буде невелике потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні на заході, півночі та місцями на сході України дощі. Вночі можливий мокрий сніг. На решті території без істотних опадів.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Крім південної частини, прогнозуються шквальні пориви вітру 15-20 м/с. У Карпатах пориви до 25-30 м/с.

Температура повітря вдень буде +1 +6 градусів, а на півдні до +11. Вночі температура очікується у межах від +3 до -2 градусів. На сході вночі до -6.

Погода у Києві

У столиці сьогодні очікується дощ, можливий мокрий сніг. Пориви вітру будуть досягати 15-20 м/с. Синоптики попереджають про погіршення погодних умов.

Стовпчики термометрів вдень покажуть +3 +5 градусів, а вночі від 0 до +2.

Негода у столиці

Вчора та сьогодні у столиці та Київській області спостерігається негода. Столична влада закликала водіїв подбати про безпеку на дорозі під час негоди. Зокрема, не паркувати автівки вздовж узбіччя доріг і на тротуарах, а також не виїжджати в місто на авто, щоб не створювати затори.

Крім того, через негоду енергетиків у Києві та області перевели на посилений режим роботи, а киян попереджали про можливі відключення світла.

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