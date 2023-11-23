Могут быть аварии. Киевлян предупредили о возможных отключениях света из-за непогоды

Непогода в Киеве 23 ноября может привести к авариям в энергосетях. То есть не исключаются отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Киевские электросети в Facebook.

По прогнозам синоптиков, сегодня и завтра столицу накроет мокрый снег с переходом в дождь. Также ожидаются порывы ветра до 20 м/с.

Снежная непогода может вызвать аварии на сетях, что в свою очередь может привести к отключениям света.

"Хотим напомнить: сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи", - говорится в сообщении.

Узнать причины отключения света и сроки его восстановления можно через чат-бот в Viber и Telegram.

Сообщить об отсутствии света можно через:

официальный сайт ДТЭК - кнопка "Сообщите нам об отсутствии электроэнергии";

частные сообщения на официальной странице компании Facebook;

колл-центр +38 (067/050) 210 15 88, (044/073) 202 15 88, стационарный телефон 15 88.

Непогода в Киеве

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что 23 ноября в Киеве следует ожидать значительного ухудшения погодных условий. Столичные власти призвали водителей позаботиться о безопасности на дороге во время непогоды. В частности, не парковать автомобили вдоль обочины дорог и на тротуарах, а также не выезжать в город на автомобиле, чтобы не создавать пробки.

Кроме того, из-за непогоды энергетиков в Киеве и области перевели на усиленный режим работы.

Следует добавить, что завтра в столице ожидается влажная и ветреная погода. Синоптики предупреждают о дожде, местами с мокрым снегом.