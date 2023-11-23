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В Раде оценили вероятность принятия налога для таксистов и курьеров

Украина, Четверг 23 ноября 2023 15:06
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В Раде оценили вероятность принятия налога для таксистов и курьеров Фото: Роксолана Пидласа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов

Законопроект о введении 6% налога на доходы неофициально работающих украинцев имеет очень мало шансов быть принят в Верховной раде.

Об этом глава Бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сказала в интервью РБК-Украина.

"Это уже называют "Стричь курьеров Глово".... Нет, я думаю, что этот законопроект имеет минимальные шансы на принятие", - сказала она, отвечая на вопрос об этом проекте.

Нормы законопроекта на таксистов и курьеров

В октябре в Верховной раде зарегистрировали проект закона № 10166 о специальном режиме налогообложения доходов, полученных физическими лицами от отдельных видов деятельности. Его авторами являются глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), его заместитель Ярослав Железняк ("Голос") и другие депутаты.

Авторы проекта отмечают, что по данным Госстата, в 2021 году примерно 3,06 млн физических лиц (19,5% от общего количества рабочей силы) определяли себя как неофициально занятых, то есть таких лиц, работающих не по условиям официального трудоустройства и не являющихся зарегистрированными физическими лицами-предпринимателями.

Законопроектом предлагается установить, что доходы в рамках специального режима облагаются налогом по ставке 6%, если сумма дохода в течение года не превышает 153 размеров минимальной заработной платы (сейчас около 1 млн гривен), а в случае превышения такой суммы - применяется ставка 18% к сумме превышения.

Авторы проекта сообщают, что в Украине работает 300 тысяч водителей, занимающихся перевозками легковыми автомобилями по заказу.

"Из них 4% уже являются физическими лицами-предпринимателями, а от 63% до 100% из постоянно занятых - будут, вероятно, готовы осуществлять свою деятельность официально, но без оформления статуса физического лица-предпринимателя и с налогообложением своих доходов по ставке в пределах 5-6% поступлений. В целом фискальный эффект оценивается в 1 939 млн гривен", - считают депутаты.

Что касается других категорий неофициально занятых, то, по данным авторов проекта, потенциальный фискальный эффект составляет:

  • 1) в сфере онлайн-доставки, где привлечены курьеры (около 15-20 тысяч курьеров) - более 200 млн. гривен в год дополнительных поступлений бюджета;
  • 2) в сфере онлайн-сервисов заказ услуг (около 400 тысяч неофициально занятых) - около 3 млрд гривен.
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