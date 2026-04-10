Школьников и студентов в некоторых областях переводят на дистанционку: в чем причина
Школы в Луцке и Ровно, а также университет на Ивано-Франковщине переводят на дистанционный формат работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Ровенского горсовета Виктора Шакирзяна, Zaxid и mi100.
Решение по школам было принято по случаю Пасхи, которую большинство украинцев празднует 12 апреля. В частности, в Ровно ученики будут учиться дистанционно в течение 13-14 апреля - такое решение приняли педагогические советы гимназий и лицеев.
В Луцке школы будут работать в дистанционном формате 13 апреля. Кроме того, в школах, в которых предусмотрено обучение в субботу, также будет действовать дистанционка.
В Карпатском национальном университете имени Василия Стефаника на Ивано-Франковщине занятия 13 апреля также или будут дистанционными, или их перенесут.
Соответствующее решение приняли из соображений безопасности на фоне предупреждений СБУ о возможных диверсиях и терактах во время пасхальных праздников.
Дистанционка в образовательных учреждениях
Напомним, рекомендации МОН по организации образовательного процесса позволяют вводить дистанционный режим обучения.
Учебные заведения могут вводить дистанционку при отсутствии возможности введения очного формата. При этом решение о ее введении принимает педагогический совет.
Напомним, из-за энергетической ситуации и отключения света школы в Украине могут менять график обучения и каникул. В то же время правительство определило, что 2025-2026 учебный год продлится до конца июня, но школы имеют право самостоятельно корректировать календарь.
Кроме того, министр образования Оксен Лисовой рассказал, что школы имеют право самостоятельно ограничивать использование мобильных телефонов во время занятий при условии согласования решения с родителями. Специальные директивы от МОН для введения такого "социального договора" не нужны.