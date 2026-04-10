Школьников и студентов в некоторых областях переводят на дистанционку: в чем причина

Школы в Луцке и Ровно, а также университет на Ивано-Франковщине переводят на дистанционный формат работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Ровенского горсовета Виктора Шакирзяна, Zaxid и mi100 .

Решение по школам было принято по случаю Пасхи, которую большинство украинцев празднует 12 апреля. В частности, в Ровно ученики будут учиться дистанционно в течение 13-14 апреля - такое решение приняли педагогические советы гимназий и лицеев.

В Луцке школы будут работать в дистанционном формате 13 апреля. Кроме того, в школах, в которых предусмотрено обучение в субботу, также будет действовать дистанционка.

В Карпатском национальном университете имени Василия Стефаника на Ивано-Франковщине занятия 13 апреля также или будут дистанционными, или их перенесут.

Соответствующее решение приняли из соображений безопасности на фоне предупреждений СБУ о возможных диверсиях и терактах во время пасхальных праздников.

Дистанционка в образовательных учреждениях

Напомним, рекомендации МОН по организации образовательного процесса позволяют вводить дистанционный режим обучения.

Учебные заведения могут вводить дистанционку при отсутствии возможности введения очного формата. При этом решение о ее введении принимает педагогический совет.