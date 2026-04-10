Головна » Життя » Освіта

Школярів і студентів в деяких областях переводять на дистанційку: в чому причина

18:19 10.04.2026 Пт
Де і коли діятиме дистанційний режим навчання?
Валерій Ульяненко
Школярів і студентів в деяких областях переводять на дистанційку: в чому причина

Школи у Луцьку та Рівному, а також університет на Івано-Франківщині переводять на дистанційний формат роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Рівненської міськради Віктора Шакирзяна, Zaxid та mi100.

Рішення щодо шкіл було ухвалено з нагоди Великодня, який більшість українців святкує 12 квітня. Зокрема, у Рівному учні вчитимуться дистанційно протягом 13-14 квітня - таке рішення ухвалили педагогічні ради гімназій та ліцеїв.

У Луцьку школи працюватимуть у дистанційному форматі 13 квітня. Крім того, у школах, в яких передбачене навчання у суботу, також діятиме дистанційка.

У Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника на Івано-Франківщині заняття 13 квітня також або будуть дистанційними, або їх перенесуть.

Відповідне рішення ухвалили з міркувань безпеки на тлі попереджень СБУ щодо можливих диверсій і терактів під час великодніх свят.

Дистанційка в освітніх закладах

Нагадаємо, рекомендації МОН щодо організації освітнього процесу дозволяють запроваджувати дистанційний режим навчання.

Заклади освіти можуть вводити дистанційку за відсутності можливості запровадження очного формату. При цьому рішення щодо її впровадження приймає педагогічна рада.

Нагадаємо, через енергетичну ситуацію та відключення світла школи в Україні можуть змінювати графік навчання і канікул. Водночас уряд визначив, що 2025-2026 навчальний рік триватиме до кінця червня, але школи мають право самостійно коригувати календар.

Крім того, міністр освіти Оксен Лісовий розповів, що школи мають право самостійно обмежувати використання мобільних телефонів під час занять за умови погодження рішення з батьками. Спеціальні директиви від МОН для запровадження такого "соціального договору" не потрібні.

