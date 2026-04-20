Возросло количество жертв стрельбы в Киеве

10:35 20.04.2026 Пн
2 мин
Еще семеро пострадавших в результате теракта находятся в больницах
Елена Чупровская
Возросло количество жертв стрельбы в Киеве Иллюстративное фото: умер мужчина, за жизнь которого врачи боролись два дня (Getty Images)

В киевской больнице скончался мужчина, раненный во время массовой стрельбы в Голосеевском районе. Общее количество жертв возросло до семи.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Читайте также: Следствие взялось за действия полиции во время стрельбы в Киеве, возбуждено дело

По словам мэра, пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии - врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

"Сейчас в больницах столицы находятся 7 из раненых в Голосеевском районе. Из них - один ребенок. Из взрослых четверо пострадавших находятся в реанимации. Двое - в отделении политравмы", - добавил Кличко.

Глава Киева добавил, что медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Теракт в Киеве

Вечером 18 апреля в Голосеевском районе столицы 58-летний уроженец Москвы Дмитрий Васильченков поджег собственную квартиру на улице Демеевской, после чего вышел на улицу с карабином и начал хаотично расстреливать прохожих.

Злоумышленник дошел до супермаркета "Велмарт" и забаррикадировался внутри. Спецподразделение КОРД 40 минут вело переговоры, однако стрелок не реагировал и не выдвигал никаких требований.

После того как он застрелил одного из заложников, начался штурм - стрелка ликвидировали.

Карабин, из которого он стрелял, был зарегистрирован законно. По данным источников РБК-Украина, Васильченков имел погашенную судимость, поэтому мог легально приобрести оружие и получить на него разрешение. Мотивы устанавливаются.

Пострадал также 4-месячный ребенок - он отравился угарным газом в соседней квартире.

По факту происшествия открыли уголовное производство по статье "теракт, приведший к гибели людей". СБУ, Нацполиция и прокуратура устанавливают все обстоятельства.

Как действовали полицейские

Напомним, утром 19 апреля в сети появилось видео, на котором двое патрульных, прибывших на место происшествия, убегают после услышанных выстрелов. Глава МВД Игорь Клименко поручил провести расследование действий правоохранителей, генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о возбуждении уголовного дела.

Тем временем начальник Департамента патрульной полиции Нацполиции Украины генерал полиции Евгений Жуков подал в отставку. Это произошло в тот же день - 19 апреля.

Все, что известно о теракте в Киеве, читайте в материале РБК-Украина: Поджег квартиру и пошел с оружием в супермаркет: все подробности стрельбы в Киеве

Киев Теракт Стрелков
В Одессе в автомобиле нашли мертвым депутата горсовета
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
