Возросло количество жертв стрельбы в Киеве

В киевской больнице скончался мужчина, раненный во время массовой стрельбы в Голосеевском районе. Общее количество жертв возросло до семи.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

По словам мэра, пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии - врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

"Сейчас в больницах столицы находятся 7 из раненых в Голосеевском районе. Из них - один ребенок. Из взрослых четверо пострадавших находятся в реанимации. Двое - в отделении политравмы", - добавил Кличко.

Глава Киева добавил, что медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Теракт в Киеве

Вечером 18 апреля в Голосеевском районе столицы 58-летний уроженец Москвы Дмитрий Васильченков поджег собственную квартиру на улице Демеевской, после чего вышел на улицу с карабином и начал хаотично расстреливать прохожих.

Злоумышленник дошел до супермаркета "Велмарт" и забаррикадировался внутри. Спецподразделение КОРД 40 минут вело переговоры, однако стрелок не реагировал и не выдвигал никаких требований.

После того как он застрелил одного из заложников, начался штурм - стрелка ликвидировали.

Карабин, из которого он стрелял, был зарегистрирован законно. По данным источников РБК-Украина, Васильченков имел погашенную судимость, поэтому мог легально приобрести оружие и получить на него разрешение. Мотивы устанавливаются.

Пострадал также 4-месячный ребенок - он отравился угарным газом в соседней квартире.

По факту происшествия открыли уголовное производство по статье "теракт, приведший к гибели людей". СБУ, Нацполиция и прокуратура устанавливают все обстоятельства.