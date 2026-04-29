Школы в Украине должны обновить правила доступа: кого коснутся изменения и зачем это нужно
Министерство образования и науки утвердило новые требования к безопасности в учреждениях среднего образования. Теперь каждая школа должна разработать собственные правила, которые определят порядок входа на территорию и в помещение для учителей, учеников, их родителей и других гостей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию образовательного омбудсмена Надежды Лещик в Facebook.
Главное:
- Новые стандарты безопасности: в Украине вступили в силу Типовые правила МОН насчет пребывания и доступа к помещениям и территориям школ.
- Индивидуальные решения: каждая школа должна разработать и утвердить собственные правила (на основе правил от МОН)
- Доступ персонала: в рабочее время участники образовательного процесса могут свободно заходить на территорию школы и внутрь, а вечером или в выходные дни - по письменному разрешению.
- Родители и гости: могут приходить в школу в определенное правилами время или по предварительному согласованию с руководством.
- Жесткое "нет" дискриминации: школам запрещено ограничивать доступ людей по признакам расы, языка, религии и даже из-за внешнего вида или одежды.
- Строгие запреты: в школу не должны пускать людей в состоянии опьянения, с опасными предметами или с животными (исключение - собаки-поводыри).
- Поведение внутри: посетителям запрещено заходить в классы без разрешения учителя, отвлекать учеников и педагогов от уроков, шуметь или самовольно гулять по коридорам вне зоны ожидания.
О каких новых требованиях МОН идет речь
Образовательный омбудсмен напомнила, что приказом №243 (от 11.02.2026) МОН утвердило Типовые правила доступа и пребывания участников образовательного процесса и других лиц на территории и в помещениях учреждения общего среднего образования.
17 апреля 2026 года этот документ вступил в силу.
Лещик объяснила, что эти правила должны способствовать:
- созданию безопасных условий пребывания участников образовательного процесса как на территории, так и в помещениях учебных заведений;
- минимизации угрозы жизни и здоровью участников образовательного процесса;
- предотвращению террористических угроз в отношении участников образовательного процесса.
Типовые правила от МОН - вступили в силу (инфографика: facebook.com/Nadiya.Leshchik)
Что именно предлагают новые правила
В целом, согласно информации омбудсмена, Типовые правила определяют:
- порядок доступа участников образовательного процесса и других лиц на территорию и в помещение учебного заведения;
- ограничения насчет пропуска лиц на территорию и в помещения учебного заведения;
- порядок пропуска транспортных средств на территорию учебного заведения.
Так, например, в рабочее время без отдельного распоряжения (или разрешения руководителя либо уполномоченного им лица) в помещения и на территорию школ должны пропускать:
- руководителей;
- заместителей руководителей;
- педагогических и других работников учебного заведения;
- лиц, привлеченных к организации образовательного процесса.
При этом во внерабочее и нерабочее время письменное разрешение руководителя им все же понадобится.
Между тем родители (или другие законные представители детей) могут посещать школу на условиях, определенных правилами конкретного заведения.
Запрещается пропуск на территорию и в помещения школ, согласно Типовым правилам, людей:
- с явными признаками алкогольного, наркотического или другого опьянения;
- с опасными предметами и веществами (кроме допуска должностных лиц со специальными средствами - в случаях, определенных законом);
- с животными (кроме собак-поводырей, которых используют лица с инвалидностью).
Как школам утвердить собственные правила
Лещик отметила, что теперь украинские школы должны разработать и утвердить собственные правила доступа и пребывания как участников образовательного процесса, так и других лиц на территории и в помещениях учебного заведения.
А Типовые правила от МОН - должны быть основой для этого.
Омбудсмен объяснила также, что в целом правила учебного заведения:
- принимаются общим собранием (конференцией) коллектива учебного заведения;
- согласовываются с его учредителем;
- утверждаются его руководителем;
- обнародуются (в соответствии со статьей 30 закона Украины "Об образовании").
"Правила... обязательно размещаются в помещении учебного заведения - перед пунктом пропуска, на видном и доступном для посетителей месте", - подчеркнула специалист.
Чего в школьных правилах быть не может
Омбудсмен сообщила, что Правила учебного заведения не должны нарушать принципы равенства граждан (определенные статьей 24 Конституции Украины):
- приводить к предоставлению участникам образовательного процесса привилегий или ограничений по любому признаку;
- нарушать их права и / или законные интересы;
- быть основанием для принятия управленческих решений, которые не соответствуют законодательству.
Так, например, в Правилах школ не допускается "определять условия или требования, предусматривающие дискриминацию по любому признаку":
- пола;
- расы;
- цвета кожи;
- языка;
- религии;
- политических или иных убеждений;
- национального или социального происхождения;
- принадлежности к национальным меньшинствам;
- имущественного положения;
- рождения;
- по другим признакам - даже внешнему виду, одежде и т.п.
Что могут запретить родителям учеников
Лещик поделилась, что участвовала в рабочей группе, которая работала над Типовыми правила, и предоставляла собственные предложения.
Она, в частности, отмечала, что родители должны иметь право доступа в учебное заведение, но с разрешения руководителя (в определенное правилами время или по предварительному согласованию).
При этом родителям и другим лицам (которые не привлечены к образовательному процессу во время проведения учебных занятий или внеклассных мероприятий) запрещается, согласно документу:
- вмешиваться в образовательный процесс;
- отвлекать от проведения учебных занятий педагогических работников или учащихся;
- шуметь, громко разговаривать или мешать любым другим способом проведению учебных занятий (или внеклассных мероприятий);
- заходить в учебные и другие помещения без разрешения директора или учителя, который проводит учебные занятия;
- самовольно передвигаться по учебному заведению за пределами зоны ожидания.
