Школы в Украине должны обновить правила доступа: кого коснутся изменения и зачем это нужно

14:44 29.04.2026 Ср
5 мин
Могут ли учителя не пускать детей на учебу из-за "неправильной" одежды?
aimg Ирина Костенко
Школы в Украине должны обновить правила доступа: кого коснутся изменения и зачем это нужно Обучение детей в школах должно быть безопасным (фото иллюстративное: Getty Images)

Министерство образования и науки утвердило новые требования к безопасности в учреждениях среднего образования. Теперь каждая школа должна разработать собственные правила, которые определят порядок входа на территорию и в помещение для учителей, учеников, их родителей и других гостей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию образовательного омбудсмена Надежды Лещик в Facebook.

Читайте также: Металлодетекторы на входах и видеоконтроль: в школах введут новые меры безопасности

Главное:

  • Новые стандарты безопасности: в Украине вступили в силу Типовые правила МОН насчет пребывания и доступа к помещениям и территориям школ.
  • Индивидуальные решения: каждая школа должна разработать и утвердить собственные правила (на основе правил от МОН)
  • Доступ персонала: в рабочее время участники образовательного процесса могут свободно заходить на территорию школы и внутрь, а вечером или в выходные дни - по письменному разрешению.
  • Родители и гости: могут приходить в школу в определенное правилами время или по предварительному согласованию с руководством.
  • Жесткое "нет" дискриминации: школам запрещено ограничивать доступ людей по признакам расы, языка, религии и даже из-за внешнего вида или одежды.
  • Строгие запреты: в школу не должны пускать людей в состоянии опьянения, с опасными предметами или с животными (исключение - собаки-поводыри).
  • Поведение внутри: посетителям запрещено заходить в классы без разрешения учителя, отвлекать учеников и педагогов от уроков, шуметь или самовольно гулять по коридорам вне зоны ожидания.

О каких новых требованиях МОН идет речь

Образовательный омбудсмен напомнила, что приказом №243 (от 11.02.2026) МОН утвердило Типовые правила доступа и пребывания участников образовательного процесса и других лиц на территории и в помещениях учреждения общего среднего образования.

17 апреля 2026 года этот документ вступил в силу.

Лещик объяснила, что эти правила должны способствовать:

  • созданию безопасных условий пребывания участников образовательного процесса как на территории, так и в помещениях учебных заведений;
  • минимизации угрозы жизни и здоровью участников образовательного процесса;
  • предотвращению террористических угроз в отношении участников образовательного процесса.

Школы в Украине должны обновить правила доступа: кого коснутся изменения и зачем это нужноТиповые правила от МОН - вступили в силу (инфографика: facebook.com/Nadiya.Leshchik)

Что именно предлагают новые правила

В целом, согласно информации омбудсмена, Типовые правила определяют:

  • порядок доступа участников образовательного процесса и других лиц на территорию и в помещение учебного заведения;
  • ограничения насчет пропуска лиц на территорию и в помещения учебного заведения;
  • порядок пропуска транспортных средств на территорию учебного заведения.

Так, например, в рабочее время без отдельного распоряжения (или разрешения руководителя либо уполномоченного им лица) в помещения и на территорию школ должны пропускать:

  • руководителей;
  • заместителей руководителей;
  • педагогических и других работников учебного заведения;
  • лиц, привлеченных к организации образовательного процесса.

При этом во внерабочее и нерабочее время письменное разрешение руководителя им все же понадобится.

Между тем родители (или другие законные представители детей) могут посещать школу на условиях, определенных правилами конкретного заведения.

Запрещается пропуск на территорию и в помещения школ, согласно Типовым правилам, людей:

  • с явными признаками алкогольного, наркотического или другого опьянения;
  • с опасными предметами и веществами (кроме допуска должностных лиц со специальными средствами - в случаях, определенных законом);
  • с животными (кроме собак-поводырей, которых используют лица с инвалидностью).

Как школам утвердить собственные правила

Лещик отметила, что теперь украинские школы должны разработать и утвердить собственные правила доступа и пребывания как участников образовательного процесса, так и других лиц на территории и в помещениях учебного заведения.

А Типовые правила от МОН - должны быть основой для этого.

Омбудсмен объяснила также, что в целом правила учебного заведения:

  • принимаются общим собранием (конференцией) коллектива учебного заведения;
  • согласовываются с его учредителем;
  • утверждаются его руководителем;
  • обнародуются (в соответствии со статьей 30 закона Украины "Об образовании").

"Правила... обязательно размещаются в помещении учебного заведения - перед пунктом пропуска, на видном и доступном для посетителей месте", - подчеркнула специалист.

Чего в школьных правилах быть не может

Омбудсмен сообщила, что Правила учебного заведения не должны нарушать принципы равенства граждан (определенные статьей 24 Конституции Украины):

  • приводить к предоставлению участникам образовательного процесса привилегий или ограничений по любому признаку;
  • нарушать их права и / или законные интересы;
  • быть основанием для принятия управленческих решений, которые не соответствуют законодательству.

Так, например, в Правилах школ не допускается "определять условия или требования, предусматривающие дискриминацию по любому признаку":

  • пола;
  • расы;
  • цвета кожи;
  • языка;
  • религии;
  • политических или иных убеждений;
  • национального или социального происхождения;
  • принадлежности к национальным меньшинствам;
  • имущественного положения;
  • рождения;
  • по другим признакам - даже внешнему виду, одежде и т.п.

Что могут запретить родителям учеников

Лещик поделилась, что участвовала в рабочей группе, которая работала над Типовыми правила, и предоставляла собственные предложения.

Она, в частности, отмечала, что родители должны иметь право доступа в учебное заведение, но с разрешения руководителя (в определенное правилами время или по предварительному согласованию).

При этом родителям и другим лицам (которые не привлечены к образовательному процессу во время проведения учебных занятий или внеклассных мероприятий) запрещается, согласно документу:

  • вмешиваться в образовательный процесс;
  • отвлекать от проведения учебных занятий педагогических работников или учащихся;
  • шуметь, громко разговаривать или мешать любым другим способом проведению учебных занятий (или внеклассных мероприятий);
  • заходить в учебные и другие помещения без разрешения директора или учителя, который проводит учебные занятия;
  • самовольно передвигаться по учебному заведению за пределами зоны ожидания.

