Школы в Украине должны обновить правила доступа: кого коснутся изменения и зачем это нужно

Министерство образования и науки утвердило новые требования к безопасности в учреждениях среднего образования. Теперь каждая школа должна разработать собственные правила, которые определят порядок входа на территорию и в помещение для учителей, учеников, их родителей и других гостей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию образовательного омбудсмена Надежды Лещик в Facebook.

Главное: Новые стандарты безопасности : в Украине вступили в силу Типовые правила МОН насчет пребывания и доступа к помещениям и территориям школ.

: в Украине вступили в силу Типовые правила МОН насчет пребывания и доступа к помещениям и территориям школ. Индивидуальные решения : каждая школа должна разработать и утвердить собственные правила (на основе правил от МОН)

: каждая школа должна разработать и утвердить собственные правила (на основе правил от МОН) Доступ персонала : в рабочее время участники образовательного процесса могут свободно заходить на территорию школы и внутрь, а вечером или в выходные дни - по письменному разрешению.

: в рабочее время участники образовательного процесса могут свободно заходить на территорию школы и внутрь, а вечером или в выходные дни - по письменному разрешению. Родители и гости : могут приходить в школу в определенное правилами время или по предварительному согласованию с руководством.

: могут приходить в школу в определенное правилами время или по предварительному согласованию с руководством. Жесткое "нет" дискриминации : школам запрещено ограничивать доступ людей по признакам расы, языка, религии и даже из-за внешнего вида или одежды.

: школам запрещено ограничивать доступ людей по признакам расы, языка, религии и даже из-за внешнего вида или одежды. Строгие запреты : в школу не должны пускать людей в состоянии опьянения, с опасными предметами или с животными (исключение - собаки-поводыри).

: в школу не должны пускать людей в состоянии опьянения, с опасными предметами или с животными (исключение - собаки-поводыри). Поведение внутри: посетителям запрещено заходить в классы без разрешения учителя, отвлекать учеников и педагогов от уроков, шуметь или самовольно гулять по коридорам вне зоны ожидания.

О каких новых требованиях МОН идет речь

Образовательный омбудсмен напомнила, что приказом №243 (от 11.02.2026) МОН утвердило Типовые правила доступа и пребывания участников образовательного процесса и других лиц на территории и в помещениях учреждения общего среднего образования.

17 апреля 2026 года этот документ вступил в силу.

Лещик объяснила, что эти правила должны способствовать:

созданию безопасных условий пребывания участников образовательного процесса как на территории, так и в помещениях учебных заведений;

минимизации угрозы жизни и здоровью участников образовательного процесса;

предотвращению террористических угроз в отношении участников образовательного процесса.

Типовые правила от МОН - вступили в силу (инфографика: facebook.com/Nadiya.Leshchik)

Что именно предлагают новые правила

В целом, согласно информации омбудсмена, Типовые правила определяют:

порядок доступа участников образовательного процесса и других лиц на территорию и в помещение учебного заведения;

ограничения насчет пропуска лиц на территорию и в помещения учебного заведения;

порядок пропуска транспортных средств на территорию учебного заведения.

Так, например, в рабочее время без отдельного распоряжения (или разрешения руководителя либо уполномоченного им лица) в помещения и на территорию школ должны пропускать:

руководителей;

заместителей руководителей;

педагогических и других работников учебного заведения;

лиц, привлеченных к организации образовательного процесса.

При этом во внерабочее и нерабочее время письменное разрешение руководителя им все же понадобится.

Между тем родители (или другие законные представители детей) могут посещать школу на условиях, определенных правилами конкретного заведения.

Запрещается пропуск на территорию и в помещения школ, согласно Типовым правилам, людей:

с явными признаками алкогольного, наркотического или другого опьянения;

с опасными предметами и веществами (кроме допуска должностных лиц со специальными средствами - в случаях, определенных законом);

с животными (кроме собак-поводырей, которых используют лица с инвалидностью).

Как школам утвердить собственные правила

Лещик отметила, что теперь украинские школы должны разработать и утвердить собственные правила доступа и пребывания как участников образовательного процесса, так и других лиц на территории и в помещениях учебного заведения.

А Типовые правила от МОН - должны быть основой для этого.

Омбудсмен объяснила также, что в целом правила учебного заведения:

принимаются общим собранием (конференцией) коллектива учебного заведения;

согласовываются с его учредителем;

утверждаются его руководителем;

обнародуются (в соответствии со статьей 30 закона Украины "Об образовании").

"Правила... обязательно размещаются в помещении учебного заведения - перед пунктом пропуска, на видном и доступном для посетителей месте", - подчеркнула специалист.

Чего в школьных правилах быть не может

Омбудсмен сообщила, что Правила учебного заведения не должны нарушать принципы равенства граждан (определенные статьей 24 Конституции Украины):

приводить к предоставлению участникам образовательного процесса привилегий или ограничений по любому признаку;

нарушать их права и / или законные интересы;

быть основанием для принятия управленческих решений, которые не соответствуют законодательству.

Так, например, в Правилах школ не допускается "определять условия или требования, предусматривающие дискриминацию по любому признаку":

пола;

расы;

цвета кожи;

языка;

религии;

политических или иных убеждений;

национального или социального происхождения;

принадлежности к национальным меньшинствам;

имущественного положения;

рождения;

по другим признакам - даже внешнему виду, одежде и т.п.

Что могут запретить родителям учеников

Лещик поделилась, что участвовала в рабочей группе, которая работала над Типовыми правила, и предоставляла собственные предложения.

Она, в частности, отмечала, что родители должны иметь право доступа в учебное заведение, но с разрешения руководителя (в определенное правилами время или по предварительному согласованию).

При этом родителям и другим лицам (которые не привлечены к образовательному процессу во время проведения учебных занятий или внеклассных мероприятий) запрещается, согласно документу: