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В школах Украины усилят меры безопасности: что может измениться

Пятница 01 ноября 2024 16:10
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В школах Украины усилят меры безопасности: что может измениться В некоторых образовательных учреждениях планируют усилить меры безопасности (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Кабинет министров Украины согласовал предложение Министерства образования и науки о реализации экспериментального проекта по усилению безопасности образовательной среды в учреждениях общего среднего образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.

Содержание

Экспериментальный проект и его участники

Мельничук рассказал, что правительство согласовало предложение МОН относительно реализации в период военного положения (однако не дольше, чем в течение двух лет), экспериментального проекта, направленного на усиление безопасности образовательной среды в учреждениях общего среднего образования - в условиях правового режима военного положения.

Был также утвержден порядок реализации экспериментального проекта.

Так, его координатором будет Министерство образования и науки Украины.

Тем временем участниками проекта станут:

  • Министерство внутренних дел
  • Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
  • Национальная полиция
  • областные военные администрации
  • Киевская городская военная администрация
  • органы местного самоуправления
  • заведения общего среднего образования, в которых обучается более 200 соискателей образования и организован образовательный процесс в очной и/или смешанной (путем сочетания очной и дистанционной форм получения) форме

Следует отметить, что согласно статье 9 закона "Об общем среднем образовании", получение общего среднего образования в Украине обеспечивают учреждения такого типа:

  • школа (начальная школа)
  • гимназия
  • лицей

Какие изменения планируют ввести в учебных заведениях

Мельничук объяснил, что в рамках проекта предусмотрено обеспечение учебных заведений (определенных для участия в инициативе):

  • физической охраной
  • освещением

Кроме того, планируется установление пропускного режима на территорию этих учебных заведений:

  • с целью недопущения проникновения на их территорию или в помещения посторонних лиц
  • с целью недопущения пронесения опасных веществ, запрещенных к обращению предметов и т.п.

В школах Украины усилят меры безопасности: что может измениться

Пост Мельничука (скриншот: t.me/tmelnychuk)

Народный депутат Алексей Гончаренко добавил, что среди ключевых мер, которые планируют ввести в рамках проекта:

  • обустройство школ охранными системами
  • усиление полицейского присутствия на территории учебных заведений
  • установка ограждения вокруг школьных территорий
  • ограничение свободного доступа для посторонних лиц, которые не являются участниками образовательного процесса

"Предполагается, что за 2024-2025 учебный год к проекту присоединятся 2 тысячи заведений общего среднего образования. А в 2025-2026 году - 3 тысячи заведений", - подытожил он.

В школах Украины усилят меры безопасности: что может измениться

Пост Гончаренко (скриншот: t.me/oleksiihoncharenko)

Школьное образование в Украине

Напомним, ранее мы рассказывали, что с 2027 года школьники в Украине будут учиться на год дольше.

По словам министра образования и науки Украины Оксена Лисового, благодаря 12-летней системе обучения (введенной в рамках реформы старшей школы) дети будут приходить в университет более подготовленными.

Также ученики, которые будут выбирать профессиональный колледж, будут выходить на рынок труда уже с профессией.

Согласно планам МОН, переход к пилотированию реформы в Украине начнется с сентября 2025 года и продлится до июля 2027 года. В этот период будут отобраны учебные заведения, в которых будут апробировать разные модели.

Читайте также, почему планируют очные и дистанционные уроки детям проводить по отдельности.

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