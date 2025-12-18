ua en ru
В школе Киева сдетонировала страйкбольная граната: полиция рассказала детали

Четверг 18 декабря 2025 16:18
В школе Киева сдетонировала страйкбольная граната: полиция рассказала детали В столичной школе под лестницей сдетонировала страйкбольная граната (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В одной из школ Киева сдетонировала страйкбольная граната. Взрыв произошел под лестницей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в городе Киеве в Facebook.

Что известно об инциденте в школе Киева

Согласно информации правоохранителей, в одной из школ города Киева произошел инцидент - ученик бросил страйкбольную гранату, которая сдетонировала.

Сообщается, что на месте происшествия работают:

  • специалисты взрывотехнической службы;
  • следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции.

Исходя из этого можно предположить, что именно в этом районе расположено учебное заведение, в котором произошло событие.

В полиции рассказали, что взрыв страйкбольной гранаты произошел под лестницей.

В школе Киева сдетонировала страйкбольная граната: полиция рассказала деталиМесто взрыва страйкбольной гранаты в школе столицы (фото: Facebook.com/UA.KyivPolice)

"Пострадавших в результате этого события нет", - добавили правоохранители.

По состоянию на 14:40 четверга, 18 декабря, было установлено, что гранату бросил старшеклассник.

Отмечается, что сделал он это:

  • ради развлечения;
  • с целью создания видеоконтента.

"С ним и его родителями сейчас общаются ювенальные полицейские", - подытожили в отделе коммуникации полиции Киева.

В школе Киева сдетонировала страйкбольная граната: полиция рассказала деталиПубликация правоохранителей (скриншот: facebook.com/UA.KyivPolice)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Одесской области в школе взорвалась граната, которую принесла на урок третьеклассница.

Кроме того, мы объясняли, как могут усилить меры безопасности в школах Украины.

Читайте также, почему буллинг начинается с равнодушия взрослых, какие его виды существуют и куда обращаться за помощью.

Киев Национальная полиция Взрыв Школа Соломенский район Полиция Киева Ученики Образование в Украине
