У школі Києва здетонувала страйкбольна граната: поліція розповіла деталі
В одній зі шкіл Києва здетонувала страйкбольна граната. Вибух стався під сходами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у місті Києві у Facebook.
Що відомо про інцидент у школі Києва
Згідно з інформацією правоохоронців, в одній зі шкіл міста Києва стався інцидент - учень кинув страйкбольну гранату, яка здетонувала.
Повідомляється, що на місці події працюють:
- фахівці вибухотехнічної служби;
- слідчо-оперативна група Солом'янського управління поліції.
Тож можна припустити, що саме в цьому районі розташований навчальний заклад, в якому відбулась подія.
У поліції розповіли, що вибух страйкбольної гранати стався під сходами.
Місце вибуху страйкбольної гранати у школі столиці (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)
"Потерпілих внаслідок цієї події не має", - додали правоохоронці.
Станом на 14:40 четверга, 18 грудня, було встановлено, що гранату кинув старшокласник.
Зазначається, що зробив він це:
- заради розваги;
- з метою створення відеоконтенту.
"Із ним та його батьками наразі спілкуються ювенальні поліцейські", - підсумували у відділі комунікації поліції Києва.
Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/UA.KyivPolice)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Одеській області у школі вибухнула граната, яку принесла на урок третьокласниця.
Крім того, ми пояснювали, як можуть посилити заходи безпеки у школах України.
Читайте також, чому булінг починається з байдужості дорослих, які його види існують і куди звертатись по допомогу.