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Школы Бучи переходят на адаптивное расписание: как изменилась продолжительность уроков

10:36 09.11.2026 Пн
2 мин
aimg Ирина Костенко
Школы Бучи переходят на адаптивное расписание: как изменилась продолжительность уроков Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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С понедельника, 9 ноября, все заведения общего среднего образования в Бучанской громаде переходят на адаптивное расписание. Продолжительность уроков решили изменить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Бучанского городского совета в Facebook.

Как именно и почему меняется продолжительность уроков

Украинцам рассказали, что с 9 ноября 2026 года все заведения общего среднего образования в Бучанской громаде переходят на адаптивное расписание.

Речь о том, что меняется продолжительность учебных занятий - уроки будут длиться 35 минут.

В Бучанском городском совете объяснили, что такой шаг необходим:

  • из-за длительных отключений электроэнергии;
  • из-за понижения температуры;
  • из-за сокращения светового дня.

"Решение принято с учетом рекомендаций Министерства образования и науки Украины для сохранения условий безопасности", - подчеркнули в пресс-службе городского совета.

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О чем просят родителей учеников

Сообщается, что главным приоритетом громады остается очное обучение детей.

Уточняется при этом, что уменьшение продолжительности уроков позволит:

  • оптимизировать образовательный процесс;
  • минимизировать влияние энергодефицита;
  • обеспечить завершение занятий до наступления сумерек.

Учитывая сложившуюся ситуацию, родителей призывают:

  • отнестись к нововведениям с пониманием;
  • заранее скорректировать маршруты сопровождения детей в учебные заведения и обратно.

"Благодарим за выдержку и совместное внимание к безопасности учащихся", - подытожили в Бучанском городском совете.

Напомним, ранее мы рассказывали, что МОН проверило более 10 тысяч школ на готовность к блекаутам и определило, где ситуация самая плохая.

Кроме того, мы объясняли, почему житомирские школы переходят на "дистанционку".

Читайте также, какие семь новых уроков для старшеклассников одобрило МОН.

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