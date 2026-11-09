Школы Бучи переходят на адаптивное расписание: как изменилась продолжительность уроков

С понедельника, 9 ноября, все заведения общего среднего образования в Бучанской громаде переходят на адаптивное расписание. Продолжительность уроков решили изменить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Бучанского городского совета в Facebook.

Как именно и почему меняется продолжительность уроков

Украинцам рассказали, что с 9 ноября 2026 года все заведения общего среднего образования в Бучанской громаде переходят на адаптивное расписание.

Речь о том, что меняется продолжительность учебных занятий - уроки будут длиться 35 минут.

В Бучанском городском совете объяснили, что такой шаг необходим:

из-за длительных отключений электроэнергии;

из-за понижения температуры;

из-за сокращения светового дня.

"Решение принято с учетом рекомендаций Министерства образования и науки Украины для сохранения условий безопасности", - подчеркнули в пресс-службе городского совета.

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О чем просят родителей учеников

Сообщается, что главным приоритетом громады остается очное обучение детей.

Уточняется при этом, что уменьшение продолжительности уроков позволит:

оптимизировать образовательный процесс;

минимизировать влияние энергодефицита;

обеспечить завершение занятий до наступления сумерек.

Учитывая сложившуюся ситуацию, родителей призывают:

отнестись к нововведениям с пониманием;

заранее скорректировать маршруты сопровождения детей в учебные заведения и обратно.

"Благодарим за выдержку и совместное внимание к безопасности учащихся", - подытожили в Бучанском городском совете.