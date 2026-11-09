Школи Бучі переходять на адаптивний розклад: як змінилась тривалість уроків

З понеділка, 9 листопада, всі заклади загальної середньої освіти у Бучанській громаді переходять на адаптивний розклад. Тривалість уроків вирішили змінити.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Бучанської міської ради у Facebook.

"Дякуємо за витримку та спільну увагу до безпеки учнів", - підсумували у Бучанській міській раді.

З огляду на ситуацію, що склалась, батьків закликають :

Уточнюється при цьому, що зменшення тривалості уроків дозволить :

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"Рішення ухвалено з огляду на рекомендації Міністерства освіти і науки України задля збереження безпекових умов", - наголосили у прес-службі міської ради.

У Бучанській міській раді пояснили, що такий крок є необхідним :

Йдеться про те, що змінюється тривалість навчальних занять - уроки будуть тривати 35 хвилин .

Українцям розповіли, що з 9 листопада 2026 року всі заклади загальної середньої освіти у Бучанській громаді переходять на адаптивний розклад.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що МОН перевірило понад 10 тисяч шкіл на готовність до блекаутів і визначило, де ситуація найгірша.

Крім того, ми пояснювали, чому житомирські школи переходять на "дистанційку".

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