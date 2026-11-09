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Школи Бучі переходять на адаптивний розклад: як змінилась тривалість уроків

10:36 09.11.2026 Пн
2 хв
aimg Ірина Костенко
Школи Бучі переходять на адаптивний розклад: як змінилась тривалість уроків Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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З понеділка, 9 листопада, всі заклади загальної середньої освіти у Бучанській громаді переходять на адаптивний розклад. Тривалість уроків вирішили змінити.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Бучанської міської ради у Facebook.

Як саме й чому змінюється тривалість уроків

Українцям розповіли, що з 9 листопада 2026 року всі заклади загальної середньої освіти у Бучанській громаді переходять на адаптивний розклад.

Йдеться про те, що змінюється тривалість навчальних занять - уроки будуть тривати 35 хвилин.

У Бучанській міській раді пояснили, що такий крок є необхідним:

  • через тривалі відключення електроенергії;
  • через зниження температури;
  • через скорочення світлового дня.

"Рішення ухвалено з огляду на рекомендації Міністерства освіти і науки України задля збереження безпекових умов", - наголосили у прес-службі міської ради.

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Про що просять батьків учнів

Повідомляється, що головним пріоритетом громади залишається очне навчання дітей.

Уточнюється при цьому, що зменшення тривалості уроків дозволить:

  • оптимізувати освітній процес;
  • мінімізувати вплив енергодефіциту;
  • забезпечити завершення занять до настання сутінків.

З огляду на ситуацію, що склалась, батьків закликають:

  • поставитися до нововведень із розумінням;
  • заздалегідь скоригувати маршрути супроводу дітей до закладів освіти і назад.

"Дякуємо за витримку та спільну увагу до безпеки учнів", - підсумували у Бучанській міській раді.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що МОН перевірило понад 10 тисяч шкіл на готовність до блекаутів і визначило, де ситуація найгірша.

Крім того, ми пояснювали, чому житомирські школи переходять на "дистанційку".

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