Школи Бучі переходять на адаптивний розклад: як змінилась тривалість уроків
З понеділка, 9 листопада, всі заклади загальної середньої освіти у Бучанській громаді переходять на адаптивний розклад. Тривалість уроків вирішили змінити.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Бучанської міської ради у Facebook.
Як саме й чому змінюється тривалість уроків
Українцям розповіли, що з 9 листопада 2026 року всі заклади загальної середньої освіти у Бучанській громаді переходять на адаптивний розклад.
Йдеться про те, що змінюється тривалість навчальних занять - уроки будуть тривати 35 хвилин.
У Бучанській міській раді пояснили, що такий крок є необхідним:
- через тривалі відключення електроенергії;
- через зниження температури;
- через скорочення світлового дня.
"Рішення ухвалено з огляду на рекомендації Міністерства освіти і науки України задля збереження безпекових умов", - наголосили у прес-службі міської ради.
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Про що просять батьків учнів
Повідомляється, що головним пріоритетом громади залишається очне навчання дітей.
Уточнюється при цьому, що зменшення тривалості уроків дозволить:
- оптимізувати освітній процес;
- мінімізувати вплив енергодефіциту;
- забезпечити завершення занять до настання сутінків.
З огляду на ситуацію, що склалась, батьків закликають:
- поставитися до нововведень із розумінням;
- заздалегідь скоригувати маршрути супроводу дітей до закладів освіти і назад.
"Дякуємо за витримку та спільну увагу до безпеки учнів", - підсумували у Бучанській міській раді.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що МОН перевірило понад 10 тисяч шкіл на готовність до блекаутів і визначило, де ситуація найгірша.
Крім того, ми пояснювали, чому житомирські школи переходять на "дистанційку".
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