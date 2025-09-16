Все ученики 1-11 классов смогут бесплатно питаться в школе: когда заработают нововведения

В Украине с 2026 года введут бесплатное питание для всех учеников 1-11 классов. Соответствующие средства предусмотрены в проекте госбюджета на следующий год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

По ее словам, в проекте бюджета на 2026 год на образование заложено 265,4 млрд гривен. Это на 66,5 млрд больше, чем в 2025 году. Бесплатным питанием планируют обеспечить 4,4 млн учеников с 1-11 классов на всей территории страны с 1 октября 2026 года.