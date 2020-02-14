У школах Запоріжжя продовжили карантин

У школах Запоріжжя, через півтора тижні відсутності занять, рівень захворюваності на ГРВІ та грип не знизився, тому в міськраді не визначилися з датою відновлення навчального процесу. Попередньо, школярі будуть дому ще до 19 лютого включно, повідомляють місцеві ЗМІ.

Так, в мерії міста зазначили, що закінчення карантину в школах Запоріжжя не прив'язане до конкретної дати і буде залежати від рівня захворюваності на ГРВІ та грип.

Також, згідно з наказами територіальних відділів освіти та розпоряджень місцевих органів влади, повністю припинені заняття в Бердянську, Мелітополі і в Пологівському районі. Також у Запоріжжі на карантин закрили 27 дитячих садків.

За словами епідеміологів, поріг захворюваності в області не перевищено, але кількість тих, що заразилися грипом і застудою не зменшується. Більшість з них - діти.

Раніше РБК-Україна писало, що у Краматорську продовжили карантин у школах до 20 лютого.

Також карантин у школах продовжили у Рівному, Житомирі, Маріуполі, Бердянску та Одесі.