Школам Бердянська продовжили карантин

Карантин у школах триватиме до 12 лютого
У школах міста Бердянськ Запорізької області через грип та ГРВІ продовжили карантин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бердянську міську раду.
Як зазначається, відповідне рішення прийняли на засіданні постійної міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
"Члени комісії прийняли рішення про продовження призупинення освітнього процесу у школах міста Бердянськ, селах Азовське, Нововасилівка та Роза по 12 лютого включно. На цей же період призупиняється проведення масових заходів із вихованцями та гурткова робота у закладах культури та спорту міста", - йдеться у повідомленні.
Раніше РБК-Україна писало, що в Івано-Франківську у всіх школах з 7 лютого призупиняється навчальний процес через зростання рівня захворюваності на грип та ГРВІ. Карантин триватиме до 16 лютого.