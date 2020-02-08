Школам Бердянська продовжили карантин

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Карантин у школах триватиме до 12 лютого

У школах міста Бердянськ Запорізької області через грип та ГРВІ продовжили карантин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бердянську міську раду.

Як зазначається, відповідне рішення прийняли на засіданні постійної міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Члени комісії прийняли рішення про продовження призупинення освітнього процесу у школах міста Бердянськ, селах Азовське, Нововасилівка та Роза по 12 лютого включно. На цей же період призупиняється проведення масових заходів із вихованцями та гурткова робота у закладах культури та спорту міста", - йдеться у повідомленні.